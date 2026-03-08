Что надо сделать, чтобы не потерять украинскую пенсию за рубежом?

Украинские пенсионеры, которые временно находятся за пределами страны, должны ежегодно проходить процедуру физической идентификации, чтобы подтвердить право на получение пенсионных выплат, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Сделать это необходимо до 31 декабря, иначе начисление пенсии могут временно приостановить. Дело в том, что идентификация является частью механизма контроля за выплатами и позволяет государству убедиться, что пенсионер действительно имеет право на получение средств.

Важно! Такая процедура касается граждан, которые длительное время находятся за границей, в частности более 183 дней в год, или получили статус временной защиты или беженца из-за войны, но при этом не оформили постоянное проживание за пределами Украины.

Как пройти идентификацию дистанционно?

Пенсионный фонд предлагает несколько способов подтвердить личность без необходимости возвращаться в Украину. Самый распространенный вариант сейчас это онлайн-идентификация через веб-портал ПФУ с применением "Дія.Підпису".

Для этого нужно:

перейти на портал электронных услуг ПФУ;

выбрать авторизацию через “Дія.Підпис”;

отсканировать QR-код в приложении “Дія”;

пройти фотопроверку;

подтвердить вход пятизначным кодом электронной подписи.

После завершения авторизации система автоматически фиксирует факт прохождения идентификации в личном кабинете пользователя. Аналогичную процедуру можно выполнить также через мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, используя тот же инструмент электронной подписи и фотопроверку.

Можно ли пройти проверку через видеосвязь?

Еще один вариант прохождения проверки – это видеоидентификация с работником Пенсионного фонда. Для этого нужно подать заявку через портал ПФУ или обратиться в контакт-центр.

После регистрации заявителю присылают информацию о дате и времени сеанса видеосвязи. Во время онлайн-встречи пенсионеру необходимо:

ответить на несколько вопросов сотрудника фонда;

показать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

По результатам такого видеоинтервью принимается решение о подтверждении личности и дальнейшее продолжение выплат.

Напоминаем! Отдельно действует также требование от Пенсионного фонда в отношении граждан, которые выехали с временно оккупированных территорий, в том числе за границу, должны подтвердить, что они не получают пенсионные выплаты от Российской Федерации.

