Что известно о жилищных субсидиях по состоянию на июнь 2026 года?

В мае органами Пенсионного фонда Украины определено право домохозяйств на получение жилищной субсидии, о чем говорится на сайте ПФУ.

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Важно! Она рассчитывается на период до 30 апреля 2027 года.

В то же время отдельным категориям лиц жилищная субсидия на следующий период назначается по обращению.

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Это актуально для таких украинцев:

если члены семей арендуют жилые помещения для проживания, за которые платят жилищно-коммунальные услуги; количество лиц, фактически проживающих в домохозяйстве, меньше чем количество зарегистрированных; в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица, которые получают субсидию по адресу, которая отличается от места регистрации; если в отопительный период размер жилищной субсидии составлял 0 гривен.

Этим людям нужно подать заявление с 1 июня. Но для других граждан жилищные субсидии на неотапливаемый период будет продлен автоматически.

Жилищная субсидия на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива и на оплату жилищно-коммунальных услуг назначается на календарный год. Об этом также отметили в Пенсионном фонде.

При этом жилищная субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг рассчитывается с месяца обращения за ее назначением до конца текущего календарного года,

– говорится на сайте фонда.

Подать документы можно лично (обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда), по почте или онлайн – через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение.

Также можно подавать через ЦНАПы, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин и через портал Дія.

Напомним! Жилищная субсидия на неотапливаемый сезон рассчитывается на период с 1 мая по 30 сентября, а на отопительный сезон – с 1 октября по 30 апреля.

Что еще следует знать о льготах и субсидиях?

В текущем году право на коммунальные льготы сохраняется для ветеранов войны и людей со статусом УБД, лиц с инвалидностью вследствие войны, семей погибших военных, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, детей войны, ветеранов военной службы, реабилитированных граждан, многодетных семей и украинцев с особыми заслугами перед государством. Об этом рассказал юрист по вопросам пенсионного обеспечения Михаил Вулах.

В частности, размер жилищной субсидии на неотапливаемый период составляет разницу между тарифом на коммуналку без отопления и обязательным платежом для домохозяйства. ПФУ учитывает средний доход семьи или размер дохода за март в виде пенсии.