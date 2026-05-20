Кто сможет платить в июне за коммуналку меньше?

В июне 2026 года часть украинских пенсионеров сможет существенно сократить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг благодаря государственным льготам и компенсациям. Однако система поддержки работает не автоматически: право на скидки имеют только отдельные категории граждан, а сам размер помощи зависит сразу от нескольких факторов: статуса человека, уровня дохода, объемов потребления и актуальности данных в государственных реестрах.

По словам юриста по вопросам пенсионного обеспечения Михаила Вулаха, в 2026 году право на коммунальные льготы сохраняется для ветеранов войны и участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны, семей погибших военнослужащих, пострадавших от аварии на ЧАЭС, детей войны, ветеранов военной службы, реабилитированных граждан, многодетных семей и украинцев с особыми заслугами перед государством.

Есть ли льготы для других пенсионеров?

Отдельный формат поддержки предусмотрен для пенсионеров, которые после завершения работы в сфере образования, медицины или культуры продолжают проживать в сельской местности. Для этой категории законодательство допускает полное возмещение расходов на жилищно-коммунальные услуги, однако только в пределах социальных нормативов, определенных государством, напоминает Пенсионный фонд.

В то же время эксперты отмечают, что главная ошибка многих пенсионеров это ожидание, что льгота полностью покроет все расходы на коммуналку. На самом деле механизм работает иначе. Государство компенсирует только нормативный объем потребления электроэнергии, газа, воды или тепла. Если фактические расходы домохозяйства превышают установленные лимиты, разницу человек должен оплачивать самостоятельно.

Важно! Именно поэтому даже граждане, которые имеют право на 75% или 100% льготы, нередко продолжают получать значительные платежки, особенно в отопительный сезон. Чаще всего это касается домов с низкой энергоэффективностью или домохозяйств с повышенным потреблением коммунальных ресурсов.

Из-за чего льготу на команалку могут не назначить?

Еще один важный критерий для получения льготы – уровень дохода семьи. Для части категорий льготников органы соцзащиты учитывают среднемесячный доход на одного члена домохозяйства за последние шесть месяцев. Если этот показатель превышает установленный государством порог, в компенсации могут отказать даже при наличии официального льготного статуса.

Обратите внимание! По словам Михаила Вулаха, участники боевых действий могут получать компенсацию до 75% стоимости жилищно-коммунальных услуг, тогда как люди с инвалидностью вследствие войны имеют право на компенсацию до 100% в пределах социальных нормативов.

Однако одной из главных проблем в 2026 году остаются ошибки в электронных реестрах. На практике многие пенсионеры, которые имеют законное право на помощь, продолжают получать полные счета из-за неточностей в данных, несвоевременное обновление документов или отсутствие информации в государственной базе.

Поэтому эксперты рекомендуют пенсионерам регулярно проверять актуальность своих данных: адрес проживания, состав семьи, действие удостоверений и правильность внесения информации в реестр льготников. Иначе система может не учесть право на компенсацию, а задолженность за коммунальные услуги будет накапливаться автоматически.

Какая разница между льготой и субсидией?