Как оформить доплату к пенсии после 80 лет?

В Украине часть пенсионеров в возрасте от 80 лет может получать ежемесячную доплату к пенсии в размере 1 038 гривен. Однако на практике эту прибавку оформляют далеко не все, кто формально подпадает под возрастную категорию, напоминает Пенсионный фонд.

Причина в том, что сама доплата привязана не только к возрасту, а к потребности человека в постоянном постороннем уходе. Это элемент социальной поддержки одиноких пожилых людей, которые по состоянию здоровья уже не могут полноценно обслуживать себя самостоятельно.

Почему выплату назначают не автоматически?

У Пенсионном фонде объясняют, что надбавка не начисляется автоматически по достижении 80 лет. Для ее оформления пенсионер должен одновременно соответствовать нескольким условиям:

проживать самостоятельно;

не иметь трудоспособных родственников, которые по закону должны его содержать;

нуждаться в постоянном постороннем уходе.

Именно последний критерий стал ключевым. Его подтверждают через заключение врачебно-консультативной комиссии. Фактически без медицинского подтверждения даже пенсионер старше 80 лет не сможет получить эту доплату.

Почему государство делает акцент именно на уходе?

Эксперты объясняют, что такая надбавка сегодня выполняет не только пенсионную, но и социальную функцию. В Украине стремительно растет количество одиноких пожилых людей, особенно после начала полномасштабной войны и массовой миграции младших членов семей за границу или в другие регионы страны.

В результате все больше пожилых украинцев остаются без постоянной помощи близких, а расходы на уход и лекарства становятся для них критическими. Именно поэтому государство постепенно расширяет систему адресных доплат для наиболее уязвимых пенсионеров.

Почему многие люди не оформляют эту надбавку?

Несмотря на право на выплату, значительная часть пенсионеров о ней просто не знает или не проходит процедуру оформления. Основная причина – это сложность самой процедуры и необходимость получать медицинское заключение.

Для этого нужно:

обратиться к семейному врачу;

пройти оценку состояния здоровья;

получить направление на комиссию;

подать документы в Пенсионный фонд.

Из-за возраста, состояния здоровья или недостатка информации часть людей откладывает оформление или вообще не обращается за доплатой.

Как формируется сумма доплаты?

Размер надбавки напрямую привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. В 2026 году этот показатель составляет 2 595 гривен, а сама доплата равна 40% от этой суммы, то есть 1 038 гривен ежемесячно.

Фактически государство использует прожиточный минимум как базу для большинства социальных и пенсионных доплат, из-за чего их размер автоматически зависит от бюджетных решений правительства.

