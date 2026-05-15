Как выйти на пенсию раньше?

Раньше выйти на пенсию можно за выслугу лет, сообщает ПФУ.

Пенсии за выслугу лет устанавливаются отдельным категориям граждан, занятым на работах, выполнение которых приводит к потере профессиональной трудоспособности или пригодности,

– отметил Пенсионный фонд.

Такая пенсия доступна только для представителей определенных профессий. В частности, речь идет о:

артистах;

педагогах;

медиках;

военных, работниках прокуратуры и полиции;

профессиональных спортсменах;

авиационный персонал и другие профессии, предусмотренные законом сейчас.

Заметим, условия выхода на пенсию за выслугу лет зависят от профессии. В частности, в некоторых случаях установлен возрастной предел, которой должно достичь лицо. Также сверхважным является количество специального стажа. То есть того,который приобретенный во время работы на определенных специальностях.

От чего зависит размер пенсии за выслугу лет?

Размер пенсии за выслугу лет зависит от количества приобретенного стажа. Также играет роль доход лица с которого и платят страховые взносы. При расчетах учитываются и другие показатели, в частности, средняя зарплата за 3 года, предшествующих выходу лица на заслуженный отдых.

Интересная ситуация с военнослужащими. У них размер пенсии зависит именно от денежного обеспечения, сообщает ПФУ.

Максимальный размер пенсии не должен превышать 70% соответствующих сумм денежного обеспечения, а лицам, которые во время прохождения службы принимали участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и отнесены в установленном законом порядке к категории 1 – 100%, к категории 2 – 95%,

– отмечает ПФУ.

Почему не удастся выйти на пенсию по выслуге лет?