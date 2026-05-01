Какие виды льгот могут получить пенсионеры?

О том, какой государственной поддержкой и при каких условиях могут воспользоваться пенсионеры, пишет УНИАН.

Несмотря на то, что законодательство Украины имеет ряд инициатив для людей на пенсии, некоторые не знают о реальных выгодах. Пользоваться государственной помощью можно для оплаты коммуналки или приобретения лекарств. Также действует льгота на проезд. И это еще неполный перечень возможностей.

Льготы для пенсионеров в возрасте от 70 лет

Это доплата к пенсии по возрасту или как ее еще называют – возрастная надбавка. После того как пенсионер достигает 70-летнего возраста – он может оформить ежемесячную льготу по старости.

К пенсии будут доплачивать:

в 70+ лет – 300 гривен;

в 75+ лет – 456 гривен;

в 80+ лет – 570 гривен.

Главное условие – размер пенсии не может превышать 10 340,35 гривны. Иначе – доплату не начислят.

Обратите внимание! Средний размер пенсии в Украине по состоянию на начало прошлого месяца, 1 апреля, – 7 236,49 гривны.

В частности получить так называемую доплату к пенсии можно после 65 лет. Для тех людей, у кого ежемесячная выплата меньше 3 758 гривен, – выплаты обещают поднять до соответствующего уровня.

Льготы на проезд

Если пенсионер имеет соответствующее удостоверение или справку ПФУ – он может бесплатно ездить в общественном транспорте. То есть проезд бесплатный в трамваях, троллейбусах, автобусах.

Льгота не действует в маршрутных такси. Правда, бывают исключения. Иногда органы местного самоуправления договариваются с частными перевозчиками о количестве льготных мест.

В таком случае пенсионеры могут не платить за проезд даже в маршрутке. Единственное, что нужно – узнать точные условия льгот в своем городе или регионе.

Льготы на коммунальные услуги

В Украине действуют льготы на электроэнергию и газ для пенсионеров отдельных категорий. В частности выгода касается семей УБД или ветеранов.

Для ветеранов войны, которые имеют инвалидность – выгода 100%.

Для участников боевых действий и их членов семьи – скидка на коммуналку 75%.

Для членов семей погибших ветеранов – скидка 50%.

Также пенсионеры, которые не относятся к льготным категориям, могут подать документы на жилищную субсидию. Оформить государственную поддержку можно через ПФУ.

Обратите внимание! В 2026 году могут вырасти цены на электроэнергию. Об этом для 24 Канала рассказал Юрий Корольчук. Эксперт по энергетике отмечает, что тарифы зависят от власти и текущих решений государства. Однако если повышение будет, то свет будет стоить 5 – 6 гривен за киловатт. Могут изменить и цены на газ. Ориентировочные показатели 10 – 11 гривен/кубометр.

Помощь на коммуналку рассчитывают индивидуально, учитывая семейное положение. Главная цель такой инициативы – помочь людям покрыть часть расходов на оплату коммунальных.

В частности действует выгода для пенсионеров, если ранее они работали от 3 лет в сфере образования, здравоохранения, культуры и фармацевтики. Для получения такой льготы пенсионер должен быть из сельской местности и в текущий период проживать в селе.

Льготы на лекарства

В Украине действует программа "Доступные лекарства". Так, государство полностью или частично покрывает стоимость определенных препаратов.

Важно! Найти полный перечень лекарств, которые входят в программу можно на сайте НСЗУ.

Известно, что компенсация стоимости действует на лекарства против сердечно-сосудистых болезней, астмы, диабета II типа, ПТСР, депрессии и других заболеваний.

В то же время МИНЗДРАВ планирует расширять программу.

Для нас важно, чтобы "Доступные лекарства" работали сразу в нескольких измерениях: пациент получал необходимое лечение бесплатно или с частичной доплатой, государство эффективно использовало средства, а украинский производитель имел прозрачный и понятный стимул к развитию,

– пояснил Виктор Ляшко.

Министр здравоохранения также добавил, что приоритетным для расширения остается направление средств от сердечно-сосудистых заболеваний.

Налоговые льготы

По Налоговому кодексу пенсионеры не платят земельный налог. Речь идет о садах, огородах и приусадебных участках.

Льготы на автострахование

Пенсионеры, которые ездят на автомобилях с двигателем до 2,5 тысячи кубических сантиметров. Или если их транспорт – это электромобиль с мощностью до 100 киловатт тоже имеют право на отдельную льготу.

Это скидка 50% на автогражданку или ОСАГО. Другими словами это страхование, что в случае чего покроет ущерб здоровью, жизни или возмещение на имущество во время ДТП.

Льготы для пенсионеров, которые работают

Работающие пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте и земельные льготы.

Если же пенсионер является предпринимателем и имеет ФЛП, как выгода, он может не платить за себя ЕСВ (единый социальный взнос).

Что известно об оформлении пенсии?

Как отмечают на государственном портале Дія ряд услуг и выплат можно оформить онлайн.

В частности это касается назначения пенсии. Так, на ресурсе предлагают подавать документы на ежемесячную выплату по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности или в случае потери кормильца.

Пошаговая инструкция для оформления пенсии онлайн / Скриншот с сайта Дії

В то же время документы можно подать оффлайн. Для этого нужно лично или через официального представителя обратиться в ПФУ.

Важно подать заявление на оформление выплат не ранее 1 месяца до того, как человек достигнет пенсионного возраста.

Что еще известно о доплатах для украинцев?

Семьи, которые имеют ребенка или детей до 18 лет и пострадавших от войны, могут получить единовременное пособие. Речь идет о семьях из Полтавской области.

Сумма поддержки составляет 40 долларов, что сейчас около 17 500 гривен. Инициативу реализуют в соответствии с Меморандумом о сотрудничестве между Полтавской ОГА и Детским Фондом ООН (UNICEF).

В то же время в 2026 году работающие пенсионеры получили свои надбавки к пенсиям. Однако речь идет не об одноразовых выплатах, а комплексный перерасчет. Для большинства пенсионеров выплаты выросли на 700 гривен. А для работающих людей на пенсии условия перерасчета оказались более выгодными.

Так, пенсионеры, продолжающие работать, получили повышение пенсий на 744 гривны. Средний уровень выплаты для них сейчас составляет 7 900 гривен.