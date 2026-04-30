Как сейчас передать показатели газовых счетчиков?

В то же время сообщить их через чат-бот GASUA в Viber или Telegram больше невозможно, о чем пишет "ГазПравда".

Передать показания пока можно через:

сайт GASUA;

личный кабинет на сайте оператора;

написать SMS на номер 4647.

А для клиентов "Газсети" доступен чат-бот в мессенджерах или по телефону 0 800 303 104.

Выбирайте наиболее удобный для себя вариант и получайте счета за потребленный газ с актуальными цифрами,

– говорится в сообщении.

Что будет, если не передать показатели вовремя? Например, сделать это уже 6 мая или позже. Тогда могут выставить счет на фоне так называемого "планового ежемесячного объема потребления". И он уже может быть выше реально потребленных объемов. А это означает, что и заплатить придется больше.

На сайте Нафтогаза в частности сообщили о новом способе передачи показателей. Речь идет о приложении "Куб".

Согласно информации, приложение помогает получить информацию об изменении счетного баланса. Также клиенты могут платить за услуги газоснабжения, даже не выходя из собственной квартиры или дома.

Через приложение можно управлять несколькими счетами – в личном кабинете есть функция внести данные в несколько счетов.

Также возможно контролировать потребление газа, ведь вся информация есть в личном кабинете.

Обратите внимание! Пользование приложением "Куб" не меняет условия газоснабжения. В частности тариф пока остается неизменным.

Что еще следует знать украинцам по газу?

Напомним, что также Нафтогаз изменил реквизиты для оплаты. Они уже были указаны в "платежках" за март. Украинцев в частности успокоили: если они произвели оплату по старым реквизитам, то волноваться не нужно, ведь деньги все равно будут зачислены. Но следующие платежи просят осуществлять уже на новый счет. То есть это касается оплаты за апрель.

В то же время эксперт Михаил Свищо рассказал, что украинцы регулярно оплачивают счета за газ. Это примерно 98%. Но есть проблемы относительно предприятий. Согласно его словам, предприятия теплоснабжения имеют долги за потребленный газ. И они достигли уровня, которого Украина не видела с 1990-х годов.

Вопрос цен на газ для населения также остается важным. Юлия Свириденко в частности отмечала, что для украинцев должен остаться фиксированный тариф. Однако точной информации о стоимости газа после 30 апреля пока нет.