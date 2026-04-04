Чи можна отримувати дві пенсії в Україні?

Ідея про можливість отримувати дві пенсії одночасно часто сприймається як щось нереальне або навіть як поширений міф. Насправді ж українське законодавство дає більш складну відповідь.

Цікаво Яка буде пенсія, якщо зарплата 12 тисяч гривень

У більшості випадків одночасне призначення двох повноцінних пенсій не передбачене, однак існують окремі механізми, які дозволяють поєднувати різні види виплат.

Довідково: Відповідно до норм пенсійного законодавства, якщо особа має право на кілька видів пенсії: за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника – їй призначається лише один із них за власним вибором. Це базове правило, яке виключає можливість отримання двох основних пенсій одночасно.

Водночас саме тут і виникає “ефект подвійної пенсії”, про який не всі знають. Йдеться про випадки, коли до основної пенсії додаються різні надбавки або інші види державної підтримки, пояснює Пенсійний фонд.

Наприклад, особи з інвалідністю можуть отримувати пенсію та паралельно – доплату за здійснення догляду за іншою людиною, яка потребує постійної допомоги.

Такі надбавки призначаються у разі догляду за дитиною з інвалідністю, особою з інвалідністю з дитинства I групи або самотньою людиною з інвалідністю, яка не може обійтися без сторонньої підтримки.

Розмір доплати залежить від групи та стану особи, за якою здійснюється догляд, і може сягати кількох тисяч гривень щомісяця.

Зверніть увагу! Для оформлення такої надбавки необхідно звернутися до органів Пенсійний фонд України із відповідною заявою та пакетом документів, що підтверджують як право на виплату, так і сам факт догляду.

Коли ще можна отримати додаткову пенсію?

Ще один випадок, який часто сприймається як отримання двох пенсій, пов’язаний із втратою годувальника. Зокрема, діти з інвалідністю та особи з інвалідністю з дитинства можуть одночасно отримувати пенсію у зв’язку з втратою годувальника та інші види державної допомоги.

Важливо! Ключовою умовою залишається статус непрацездатності, визначений законодавством.

Окремо діють норми для родин військовослужбовців. У разі загибелі годувальника виплати можуть визначатися як частка від його грошового забезпечення.

Втім, навіть у таких випадках можливість отримання кількох видів фінансової підтримки одночасно залежить від додаткових умов, зокрема наявності інвалідності та офіційно підтверджених сімейних відносин.

Що ще треба знати про пенсії в Україні?