Почему пенсию в 60 могут не назначить?

Достижение 60-летнего возраста не гарантирует автоматического назначения пенсии. Одной из самых распространенных причин отказа остается недостаточный страховой стаж, без которого Пенсионный фонд не может назначить выплаты на общих основаниях, напоминает ведомство.

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Проблема заключается в том, что не все периоды работы автоматически учитываются при расчете стажа. Поэтому часть украинцев узнает о его недостатке только при оформлении пенсии.

Какие периоды могут не засчитать?

В Украине право на пенсию определяется не только фактом трудовой деятельности, но и уплатой страховых взносов. Если работодатель не перечислял единый социальный взнос или делал это не в полном объеме, отдельные месяцы работы могут не попасть в страховой стаж.

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Также рискуют потерять часть стажа граждане, которые работали неофициально. В таком случае трудовая деятельность не формирует пенсионных прав, поскольку взносы в систему социального страхования не уплачиваются.

Обратите внимание! Дополнительные трудности могут возникнуть из-за ошибок в трудовой книжке, отсутствие записей о работе или потерю документов, подтверждающих стаж до 2004 года.

Кому придется работать дольше?

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Однако если человек накопил меньше стажа, право на пенсию возникнет позже. При наличии от 23 до 32 лет стажа пенсию могут назначить только после достижения 63 лет.

Обратите внимание! Если стаж составляет от 15 до 22 лет, выйти на пенсию можно будет в 65 лет.

Именно поэтому специалисты рекомендуют заранее проверять информацию о страховом стаже в Пенсионном фонде и контролировать уплату взносов работодателем, чтобы избежать неприятных сюрпризов при оформлении пенсии.

Какая минимальная пенсия в Украине?