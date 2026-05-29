От чего зависят минимальная и максимальная пенсии?
Сейчас минимальная и максимальные пенсии зависят от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, пишет Пенсионный фонд.
Читайте также 880 миллионов долларов на соцзащиту для украинцев: Всемирный банк одобрил новый проект
В 2026 году такой минимум вырос до 2 595 гривен, соответственно:
- минимальная пенсия увеличилась до – 2 595 гривен;
- максимальная – 25 950 гривен.
В то же время есть граждане, имеющие право на большую минимальную пенсию. После мартовской индексации эти показатели изменились так, сообщает Пенсионный фонд:Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
- 4 213 гривен могут получить неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет при наличии полного страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин);
- 4 213 гривен могут получить лица старше 80 лет при стаже 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин;
- 4 050 гривен – граждане в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем, то есть, 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;
- 3 725 гривен – лица в возрасте от 70 лет с полным страховым стажем;
- 3 725 гривен – лица с инвалидностью I группы независимо от возраста и продолжительности стажа;
- 3 406 гривен – могут получить другие пенсионеры, не работающие (возраст и закон, согласно которому назначена выплата, значения не имеет).
Как изменились другие виды прожиточного минимума?
Прожиточный минимум для лиц, которые признаны трудоспособными, также вырос в 2026 году. Теперь он составляет – 3 328 гривен. Общий показатель прожиточного минимума сейчас – 3 209 гривен.
Изменился прожиточный минимум для детей до 6 лет теперь составляет – 2 817 гривен. А вот для несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет – 3 512 гривен.