От чего зависят минимальная и максимальная пенсии?

Сейчас минимальная и максимальные пенсии зависят от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, пишет Пенсионный фонд.

В 2026 году такой минимум вырос до 2 595 гривен, соответственно:

минимальная пенсия увеличилась до – 2 595 гривен;

максимальная – 25 950 гривен.

В то же время есть граждане, имеющие право на большую минимальную пенсию. После мартовской индексации эти показатели изменились так, сообщает Пенсионный фонд:

4 213 гривен могут получить неработающие пенсионеры в возрасте от 65 лет при наличии полного страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин);

4 213 гривен могут получить лица старше 80 лет при стаже 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин;

4 050 гривен – граждане в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем, то есть, 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;

3 725 гривен – лица в возрасте от 70 лет с полным страховым стажем;

3 725 гривен – лица с инвалидностью I группы независимо от возраста и продолжительности стажа;

3 406 гривен – могут получить другие пенсионеры, не работающие (возраст и закон, согласно которому назначена выплата, значения не имеет).

Как изменились другие виды прожиточного минимума?