Від чого залежать мінімальна та максимальна пенсії?

Наразі мінімальна та максимальні пенсії залежать від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, пише Пенсійний фонд.

Читайте також 880 мільйонів доларів на соцзахист для українців: Світовий банк схвалив новий проєкт

У 2026 році такий мінімум зріс до 2 595 гривень, відповідно:

мінімальна пенсія збільшилась до – 2 595 гривень;

максимальна – 25 950 гривень.

Водночас є громадяни, що мають право на більшу мінімальну пенсію. Після березневої індексації ці показники змінились так, повідомляє Пенсійний фонд:

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

4 213 гривень можуть отримати непрацюючі пенсіонери віком від 65 років за наявності повного страхового стажу (35 років для чоловіків і 30 років для жінок);

4 213 гривень можуть отримати особи старше 80 років при стажі 25 років для чоловіків і 20 років для жінок;

4 050 гривень – громадяни віком від 70 до 80 років із повним страховим стажем, тобто, 35 років для чоловіків і 30 років для жінок;

3 725 гривень – особи віком від 70 років із повним страховим стажем;

3 725 гривень – особи з інвалідністю І групи незалежно від віку та тривалості стажу;

3 406 гривень – можуть отримати інші пенсіонери, що не працюють (вік та закон, згідно з яким призначена виплата, значення не має).

Як змінились інші види прожиткового мінімуму?