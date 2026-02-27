Які категорії пенсіонерів не матимуть підвищення пенсій?

Про те, для кого березнева індексація не відбудеться, 24 Каналу розповів Андрій Павловський, експерт з питань соцполітики.

Анонсований перерахунок 1 березня торкнеться не всіх категорій пенсіонерів. Експерт пояснює, що найчастіше не підпадають під індексацію виплати пенсіонерів, які:

продовжують працювати попри вік;

вийшли на пенсію нещодавно;

отримують маскимальну пенсію.

Зокрема, якщо детальніше розібрати ситуацію з тими, хто нещодавно пішов на заслужений відпочинок – у них нарахована пенсія вже вища. Під час розрахунку майбутніх виплат враховувалася вища заробітна плата (від якої залежить розмір пенсії). Отже, сама пенсія теж вища.

Крім того, є ще виняток, який стосується соціальної пенсії. Її фактично теж індексують, адже підтягують до мінімального показника, який встановлюють у бюджеті,

– прокоментував Павловський.

Водночас Сергій Коробкін, експерт з пенсійного законодавства, акцентував, що розмір пенсії залежить від прожиткового мінімуму. Показник підвищили на початку 2026 року. Відповідно зросла й мінімальна пенсія. Щодо індексації – уряд не буде підвищувати такі пенсії ще раз.

Експерт каже, чим пізніше людина вийшла на пенсію – тим більшою буде її виплата, що пов'язано з середнім показником зарплати по країні.

Тут треба розуміти, що розмір пенсії насамперед залежить від зарплати та стажу людини. Тобто якщо людина виходить на пенсію, то відбувається співвідношення її зарплати та середньої зарплати за три останні роки по країні,

– пояснив Коробкін.

Зокрема відповідно до постанови Кабміну про індексацію у 2026 році страхові пенсії "недавніх" років отримали окремі коефіцієнти. Залежно від року виходу на пенсію, відсоток індексації буде таким:

пенсії, що призначили у 2021 та 2022 роках, – підвищать на 6,1%;

пенсії, що призначили у 2023 році, – підвищать на 4,8%;

пенсії, що призначили у 2024 році, – підвищать на 3,6%;

пенсії, що призначили у 2025 році, – підвищать на 2,4%.

Показники фактично підтверджують слова Сергія Коробкіна: чим пізніше нарахували пенсію – тим вищою вона є. І саме тому нині потребує меншого підвищення порівняно з тими виплатами, які нараховували пенсіонерам набагато раніше.

На яке підвищення виплат можуть розраховувати пенсіонери?

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко раніше писала, що 1 березня пенсії та страхові виплати будуть проіндексовані на 12,1%. Зокрема вона зазначила, що показник індексації у 2026 році перевищує рівень інфляції 2025 року.

Зауважте! Щоб справедливо підвищити виплати, уряд відновлює індексацію для пенсій, призначених у 2021 – 2025 роках, однак за іншими коефіцієнтами (залежно від року виходу на пенсію).

Перерахунок відбудеться автоматично й охопить майже всі види пенсій:

за віком;

військові;

по інвалідності;

у зв’язку з втратою годувальника.

Водночас підвищать спеціальні пенсії для колишніх працівників органів місцевого самоврядування, держслужбовців і науковців.

Що ще потрібно знати про індексацію 2026 року?

Попри обіцяний показник перерахунку щомісячних виплат – 12,1%, насправді пенсії можуть збільшить не настільки. Експерти прогнозують, що більшість виплат зросте на 7 – 8%, відповідно до рівня інфляції.

Зокрема виплати збільшать для чорнобильців. Однак відсоток залежатиме від групи інвалідності, яку людина набула під час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Відомо, що підвищені виплати будуть на рівні від 12 до 20 тисяч гривень.