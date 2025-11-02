Какой размер пенсии при стаже 43 года?

43 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию, начиная с 60 лет, пишет 24 Канал.

Напомним! Сейчас украинцы могут уйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет.

Для расчета пенсии также важно учесть, что:

лицо выходит на пенсию на общих условиях;

имело доход – 10 тысяч гривен.

Если такой человек уходит на заслуженный отдых в 60, его выплата будет ориентировочно – 4,9 тысячи гривен.



Пенсия при стаже 43 года и доходе 10 тысяч гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

В 63, при таких условиях, выплата будет несколько больше. Она составит примерно – 5,7 тысячи гривен.



Какой будет пенсия при стаже 43 года и зарплате 10 тысяч гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Выгоднее всего уйти на заслуженный отдых в 65 лет. Ведь пенсия будет составлять уже – 6,3 тысячи гривен.



Какая будет пенсионная выплата при зарплате 10 тысяч гривен и стаже 43 года в 2025 / Скриншот Пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Что нужно знать, чтобы выйти на пенсию в 2025?