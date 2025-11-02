Какой размер пенсии при стаже 43 года?
43 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию, начиная с 60 лет, пишет 24 Канал.
Напомним! Сейчас украинцы могут уйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет.
Для расчета пенсии также важно учесть, что:
- лицо выходит на пенсию на общих условиях;
- имело доход – 10 тысяч гривен.
Если такой человек уходит на заслуженный отдых в 60, его выплата будет ориентировочно – 4,9 тысячи гривен.
В 63, при таких условиях, выплата будет несколько больше. Она составит примерно – 5,7 тысячи гривен.
Выгоднее всего уйти на заслуженный отдых в 65 лет. Ведь пенсия будет составлять уже – 6,3 тысячи гривен.
Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.
Что нужно знать, чтобы выйти на пенсию в 2025?
Чтобы уйти на пенсию, нужно приобрести достаточно стажа. Минимум для возраста 60 лет составляет – 32 года стажа, 63 – 22 года, 65 – 15 лет, сообщает ПФУ.
Украинские пенсионеры могут ощутимо увеличить свою пенсию. благодаря специальным доплатам. Например, надбавка предоставляется, если лицо нуждается в специальном уходе. Также часть пенсионеров имеет право на доплату по возрасту.