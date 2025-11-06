Сколько людей получат "зимнюю тысячу"?

Об этом сообщил министр социальной политики Денис Улютин, передает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Читайте также Детали "Зимней поддержки": какая помощь предусмотрена и куда можно потратить деньги

Еще 4,4 миллиарда, как рассказал министр, забюджетировали на одноразовую выплату по 6 500 гривен. Она предусматривается украинцам, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Он отметил, что Минсоцполитики сосредоточено на поддержке людей в сложных жизненных обстоятельствах, семей с детьми, внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и людей старшего возраста и тому подобное.

В общем получателей той или иной формы государственной поддержки в Украине около 15 миллионов человек. Средства, предусмотрены на выплаты 1 000 гривен в рамках правительственной "зимней поддержки", учитывают потребности этих людей. Это и оплата коммунальных услуг, и лекарства, и теплая одежда или обувь,

– пояснил Денис Улютин.

Обратите внимание! Заявки на помощь будут приниматься с 15 ноября по 15 декабря 2025 года.

Что еще известно о "зимней поддержке"?

Напомним, что правительство утвердило программу выплат единовременную денежную помощь в размере 6 500 гривен для наиболее уязвимых категорий граждан в рамках пакета "Зимняя поддержка", о чем сообщила Юлия Свириденко в Telegram-канале.

Программа рассчитана на людей, которые нуждаются в наибольшей поддержке: дети-сироты, дети под опекой, дети с инвалидностью в приемных семьях, дети-ВПЛ, ВПЛ с инвалидностью, одинокие пенсионеры,

– написала Свириденко.

Запуск программы запланирован на начало декабря.

Потратить деньги можно будет на лекарства, одежду, обувь.

Заметьте! В целом программа охватит более 660 тысяч человек.

Что еще следует знать о выплатах в Украине?