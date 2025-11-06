Скільки людей отримають "зимову тисячу"?

Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін, передає 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Ще 4,4 мільярда, як розповів міністр, забюджетували на одноразову виплату по 6 500 гривень. Вона передбачається українцям, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Він наголосив, що Мінсоцполітики зосереджене на підтримці людей у складних життєвих обставинах, сімей з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та людей старшого віку тощо.

Загалом отримувачів тієї чи іншої форми державної підтримки в Україні близько 15 мільйонів людей. Кошти, передбачені на виплати 1 000 гривень у рамках урядової "зимової підтримки", враховують потреби цих людей. Це і оплата комунальних послуг, і ліки, і теплий одяг чи взуття,

– пояснив Денис Улютін.

Зверніть увагу! Заявки на допомогу будуть прийматися з 15 листопада по 15 грудня 2025 року.

Що ще відомо про "зимову підтримку"?

Нагадаємо, що уряд затвердив програму виплат одноразову грошову допомогу розміром 6 500 гривень для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакета "Зимова підтримка", про що повідомила Юлія Свириденко у Telegram-каналі.

Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери,

– написала Свириденко.

Запуск програми заплановано на початок грудня.

Витратити гроші можна буде на ліки, одяг, взуття.

Зауважте! Загалом програма охопить понад 660 тисяч людей.

