Скільки людей отримають "зимову тисячу"?
Про це повідомив міністр соціальної політики Денис Улютін, передає 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".
Ще 4,4 мільярда, як розповів міністр, забюджетували на одноразову виплату по 6 500 гривень. Вона передбачається українцям, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.
Він наголосив, що Мінсоцполітики зосереджене на підтримці людей у складних життєвих обставинах, сімей з дітьми, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та людей старшого віку тощо.
Загалом отримувачів тієї чи іншої форми державної підтримки в Україні близько 15 мільйонів людей. Кошти, передбачені на виплати 1 000 гривень у рамках урядової "зимової підтримки", враховують потреби цих людей. Це і оплата комунальних послуг, і ліки, і теплий одяг чи взуття,
– пояснив Денис Улютін.
Зверніть увагу! Заявки на допомогу будуть прийматися з 15 листопада по 15 грудня 2025 року.
Що ще відомо про "зимову підтримку"?
Нагадаємо, що уряд затвердив програму виплат одноразову грошову допомогу розміром 6 500 гривень для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакета "Зимова підтримка", про що повідомила Юлія Свириденко у Telegram-каналі.
Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери,
– написала Свириденко.
Запуск програми заплановано на початок грудня.
Витратити гроші можна буде на ліки, одяг, взуття.
Зауважте! Загалом програма охопить понад 660 тисяч людей.
Що ще слід знати про виплати в Україні?
Зокрема нову одноразову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень зможуть отримати далеко не всі матері. Вона передбачена для тих, хто народить вже після 1 січня 2026 року.
Крім того, з 1 січня 2026 року щомісячні виплати родинам загиблих українців зростуть з 1 до 1,5 мінімальної заробітної плати. Йдеться про загиблих осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.