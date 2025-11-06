Кто сможет получить выплаты в размере 50 000 гривен?

Однако следует также учитывать, когда родился ребенок, пишет 24 Канал со ссылкой на первого заместителя министра социальной политики, семьи и единства Людмилу Шемелинец в эфире телемарафона "Единые новости".

Дело в том, что единовременное пособие в размере 50 тысяч гривен смогут получить только матери, которые родят после 1 января 2026 года. Другие виды доплат будут доступны для родителей, чьим детям еще не исполнился год.

Если мы говорим обо всех других дополнительных видах выплат, то они будут гарантированы и для тех детей, которым по состоянию на 1 января 2026 года еще не исполнилось одного года,

– отметил заместитель министра.

Для детей, которым по состоянию на начало 2026 года еще не исполнится одного года, предусмотрены ежемесячные выплаты в размере 7 тысяч гривен. Их можно будет получать до достижения малышом годовалого возраста.

Обратите внимание! Также родители детей имеют право воспользоваться программой "еЯсла", когда ребенку исполнится год.

Что известно о выплате в размере 50 тысяч?

Верховная Рада Украины приняла законопроект о повышении "детских" выплат, разработанный Минсоцполитики. Об этом сообщили в ведомстве.

Государство будет поддерживать семьи на каждом этапе – от беременности до первого класса ребенка,

– говорится в сообщении.

Речь идет о таких видах помощи:

Дородовая помощь для незастрахованных женщин – 7 000 гривен. Единовременная выплата при рождении ребенка – 50 000 гривен. Ежемесячная помощь по уходу за ребенком до 1 года – 7 000 гривен, а для семей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью, – 10 500 гривен. Программа поддержки "еЯсла" – 8 000 гривен (или 12 000 гривен для ребенка с инвалидностью) в случае выхода матери или другого законного представителя на работу после достижения ребенком 1 года.

Напомним! Также в этом году ввели единовременное пособие "Пакет школьника" – 5 000 гривен для учеников первых классов.

Что еще известно о соцвыплатах в Украине?