Что известно об утверждении новых выплат?

Она предусмотрена для наиболее уязвимых категорий граждан в рамках пакета "Зимняя поддержка", сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Согласно ее словам, программа рассчитана на людей, которые нуждаются в наибольшей поддержке:

дети-сироты; дети под опекой; дети с инвалидностью в приемных семьях; дети-ВПЛ; ВПЛ с инвалидностью; одинокие пенсионеры.

Средства будут начисляться автоматически через Пенсионный фонд, а запуск программы запланирован на начало декабря.

Потратить средства можно будет на лекарства, одежду, обувь,

– отметила Юлия Свириденко.

Обратите внимание! Программа охватит более 660 тысяч человек.

Напомним, что эту помощь Владимир Зеленский анонсировал еще 1 ноября. О ней он сообщил в своем вечернем обращении.

Я поручил правительству сформировать достаточно значимый пакет программ, которые заработают уже в декабре, – зимнюю поддержку. Мы сейчас определяем, какие конкретно элементы будут учтены,

– рассказал Зеленский.

Он отметил, что первое – это прямая поддержка, как в прошлом году, которую можно будет потратить на самые насущные потребности. Однако также правительство запускает еще отдельную программу для тех, "кому наиболее сложно".

Заметьте! Владимир Зеленский также отметил, что прошлой зимой почти 14 миллионов украинцев воспользовались 1 000 гривен поддержки, а еще другими направлениями государственных программ поддержки. Поэтому и этой зимой украинская власть тоже будет помогать людям.

Что еще известно о "зимней поддержке"?