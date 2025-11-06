Що відомо про затвердження нових виплат?

Вона передбачена для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакета "Зимова підтримка", повідомляє 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністерку Юлію Свириденко.

Згідно з її слів, програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки:

діти-сироти; діти під опікою; діти з інвалідністю в прийомних сім’ях; діти-ВПО; ВПО з інвалідністю; самотні пенсіонери.

Кошти нараховуватимуться автоматично через Пенсійний фонд, а запуск програми заплановано на початок грудня.

Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття,

– зазначила Юлія Свириденко.

Зверніть увагу! Програма охопить понад 660 тисяч людей.

Нагадаємо, що цю допомогу Володимир Зеленський анонсував ще 1 листопада. Про неї він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

Я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють уже в грудні, – зимову підтримку. Ми зараз визначаємо, які конкретно елементи будуть враховані,

– розповів Зеленський.

Він наголосив, що перше – це пряма підтримка, як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби. Однак також уряд запускає ще окрему програму для тих, "кому найбільш складно".

Зауважте! Володимир Зеленський також зазначив, що минулої зими майже 14 мільйонів українців скористалися 1 000 гривень підтримки, а ще іншими напрямами державних програм підтримки. Тому і цієї зими українська влада теж буде допомагати людям.

Що ще відомо про "зимову підтримку"?