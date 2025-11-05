Кому з-поміж ВПО можуть скасувати виплати?

Йдеться про осіб, що не відповідають певним важливим критеріям, пише 24 Канал з посиланням на постанову №332.

Слід одразу зазначити, що допомога для ВПО призначається на термін на шість місяців з місяця звернення. І це незалежно від дати написання заяви. Загальний термін надання допомоги – не більш ніж 12 місяців.

Перепризначення на наступні 6 місяців можливе за певних умов. Якщо у складі родини є такі особи:

неповнолітні діти; особи з інвалідністю; люди пенсійного віку; самотні матері чи батьки, які виховують дитину; особи, які доглядають за особами з інвалідністю або дітьми з інвалідністю; українці, які проходять лікування, реабілітацію після поранення у результаті воєнних дій; студенти чи учні ВПО віком від 18 до 23 років, якщо навчаються на денній формі навчання та не мають власної родини.

Нагадаємо! Також виплати отримають багатодітні родини;

Однак виплати скасують, якщо родина більше не відповідає цим критеріям. Ба більше, допомогу припинять нараховувати, якщо середньомісячний дохід на одну особу в родині перевищить 9,44 тисячі гривень.

Також виплати не передбачаються, якщо родина повернеться на стару адресу проживання або поїде за межі країни на понад 30 днів поспіль або більш ніж 60 днів сумарно за шість місяців.

Нагадаємо, що деякі ВПО можуть втратити пенсії. Про це пише Пенсійний фонд. Мова йде про українців, що живуть за кордоном, або перебувають в окупації.

Громадяни за кордоном або на ТОТ, мають проходити фізичну ідентифікацію – щороку до 31 грудня. Якщо пенсіонери проживають на ТОТ, то мають здійснювати мінімум одну фінансову операцію зі свого рахунку кожні шість місяців за умови, якщо в ці півроку пенсіонери не проходили фізичну ідентифікацію.

Такі вимоги встановлено для підтвердження того, що пенсіонер, який проживає за межами підконтрольної Україні території (наприклад, на ТОТ або за кордоном),– живий, і кошти зі своєї картки отримує саме він,

– пояснили у фонді.

Важливо! Виплата пенсій українцям на ТОТ і тим, які виїхали звідти, здійснюється за умови неодержання пенсії від Росії.

Що ще слід знати про допомогу ВПО?