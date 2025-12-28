Какая пенсия после 65 лет?
Достигнув 65 лет, украинцы переходят в категорию, где государство автоматически позаботится о перерасчете пенсии. Никаких очередей и заявлений, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Интересно Многие ошибаются: влияет ли декрет на будущую пенсию
В частности, выплаты повышаются для тех, кто уже не работает и получает пенсию по закону о пенсионном обеспечении. Это касается выплат по возрасту, инвалидности, потере кормильца или выслуге лет.
Таким лицам:
- Минимальная пенсия по возрасту действительно устанавливается в размере до 40% от минимальной заработной платы, определенной госбюджетом на год.
- Но не может быть меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, тоже определенного законом.
Другими словами, пенсия по возрасту гарантированно не будет ниже прожиточного минимума, даже если 40% минимальной зарплаты меньше этой суммы.
Справочно: Для пенсионеров, которые продолжают работать или занимаются предпринимательской деятельностью, автоматический перерасчет пенсии с учетом нового минимального уровня заработной платы происходит только после завершения трудовых или предпринимательских отношений.
Какая будет минимальная пенсия в 2026 году?
Минимальная пенсия для 65-летних менялась из года в год вместе с минимальной зарплатой. Так, в 2025 году после индексации минимальная выплата для этой категории составляла 3 758 гривен, напомнили в ПФУ.
Важно! Все перерасчеты проводятся автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд дополнительно не нужно.
В 2026 году ожидается рост минимальной зарплаты, что автоматически повлияет на минимальный размер пенсии по возрасту, повышая выплаты для тех, кто достиг 65 лет, и обеспечивая защиту от падения доходов в периоды инфляции и подорожания базовых товаров и услуг.
Какие еще действуют доплаты по возрасту в Украине?
После достижения установленного возраста украинские пенсионеры автоматически получают дополнительные ежемесячные выплаты к своей пенсии. Для лиц от 70 до 75 лет это составляет 300 гривен, от 75 до 80 лет – 456 гривен, а для тех, кто старше 80 лет, выплата возрастает до 570 гривен.
Начисление этих выплат начинается не с начала календарного месяца, а со дня достижения соответствующего возраста, поэтому за первый месяц выплата осуществляется пропорционально количеству дней. При этом возрастная компенсация не назначается тем гражданам, чья пенсия превышает 10 340,35 гривны.