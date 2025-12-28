Какое право теряют работающие пенсионеры?

Для многих украинцев пенсионный возраст традиционно ассоциируется с заслуженным отдыхом. Однако сегодня все больше пенсионеров продолжают работать, соответственно это непосредственно влияет на размер их выплат, пишет 24 Канал.

Работа после достижения пенсионного возраста может приносить дополнительный доход, но в то же время создает определенные финансовые потери из-за особенностей начисления пенсии.

Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", работающий пенсионер в 2026 году временно теряет право на автоматическую индексацию пенсии, но имеет собственный перерасчет выплат. Также часть надбавок и доплат не начисляется, пока человек официально работает.

То есть даже если отложить выход на пенсию на 60 месяцев или более, пенсия растет на 0,5 – 0,75% за каждый полный месяц, однако эти приросты покрывают лишь часть потенциальных потерь от недополученных выплат в период.

Так сколько денег теряют работающие пенсионеры?

По подсчетам, пенсионер, который переносит выход на заслуженный отдых на пять лет, при начальной пенсии 7 000 гривен теряет около 420 000 гривен недополученных выплат, как пишет УНИАН.

Даже если размер пенсии повышается до 10 150 гривен, чтобы компенсировать эти потери, понадобится почти 12 лет. Поэтому работающий пенсионер получает дополнительный доход сейчас, но в долгосрочной перспективе финансово проигрывает, по сравнению с тем, если бы сразу вышел на пенсию.

