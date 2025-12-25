Какую пенсию назначают военным?

Пенсионные выплаты военным регулирует закон "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Он предусматривает, что защитнику начислят пенсионные выплаты только после его увольнения с военной службы.

Претендовать на военную пенсию могут:

кадровые военные;

военнослужащие срочной службы;

отдельные категории украинцев, которых приравняли к ним по пенсионному статусу.

При этом военные имеют право на досрочную пенсию – за выслугу 25 и более лет, пишет Минобороны. Она назначается, если защитник:

отслужил 25 лет и более независимо от возраста;

достиг 45 лет и имеет страховой стаж 25 лет, из которых не менее 12 с половиной лет – это военная служба или служба в органах правопорядка.

В то же время государство гарантирует военным, пострадавшим на службе, пенсию по инвалидности. На нее воины могут рассчитывать при следующих условиях:

если получили инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или во время защиты страны и выполнения боевых задач;

если получили инвалидность вследствие заболевания или несчастного случая во время прохождения военной службы.

Обратите внимание! Пенсия военным с инвалидностью назначают, если она установлена в период прохождения военной службы, в течение трех месяцев после увольнения или после этого трехмесячного срока, если инвалидность вызвана заболеванием, связанным со службой.

Какая пенсия выгоднее?

Военную пенсию по выслуге лет защитникам исчисляют в процентах от денежного обеспечения, которое они получали во время службы.

При этом учитывают:

соответствующие оклады по должности;

выплаты по воинскому званию;

процентную надбавку за выслугу лет;

ежемесячные дополнительные виды денежного обеспечения.

Однако одноразовые вознаграждения не учитываются.

В итоге военная пенсия за выслугу лет может составлять от 50 до 70% от денежного обеспечения – зависит от срока выслуги.

Военным с инвалидностью вследствие войны пенсию назначают тоже в процентах от денежного обеспечения, но в зависимости от группы инвалидности:

для І группы инвалидности – 100%;

для ІІ группы инвалидности – 80%;

для III группы инвалидности – 60%.

Лицам, которые получили инвалидность не вследствие войны, назначают такую долю от денежного обеспечения:

для І группы – 70%;

для II группы – 60%;

для III группы – 40%.

Таким образом, на лица с инвалидностью вследствие войны I и II групп могут получать большую пенсию, чем военные с максимальной выслугой лет.

Что еще нужно знать о пенсиях военным?