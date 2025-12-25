Яку пенсію призначають військовим?

Пенсійні виплати військовим регулює закон "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Він передбачає, що захиснику нарахують пенсійні виплати лише після його звільнення з військової служби.

Претендувати на військову пенсію можуть:

кадрові військові;

військовослужбовці строкової служби;

окремі категорії українців, яких прирівняли до них за пенсійним статусом.

При цьому військові мають право на дострокову пенсію – за вислугу 25 і більше років, пише Міноборони. Вона призначається, якщо захисник:

відслужив 25 років і більше незалежно від віку;

досяг 45 років і має страховий стаж 25 років, з яких не менше ніж 12 з половиною років – це військова служба або служба в органах правопорядку.

Водночас держава гарантує військовим, які постраждали на службі, пенсію по інвалідності. На неї воїни можуть розраховувати за таких умов:

якщо отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва чи під час захисту країни та виконання бойових завдань;

якщо набули інвалідності внаслідок захворювання чи нещасного випадку під час проходження військової служби.

Зауважте! Пенсія військовим з інвалідністю призначають, якщо вона встановлена у період проходження військової служби, протягом трьох місяців після звільнення або після цього тримісячного терміну, якщо інвалідність викликана захворюванням, пов'язаним зі службою.

Яка пенсія вигідніша?

Військову пенсію за вислугою років захисникам обчислюють у відсотках від грошового забезпечення, яке вони отримували під час служби.

При цьому враховують:

відповідні оклади за посадою;

виплати за військовим званням;

процентну надбавку за вислугу років;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення.

Проте одноразові винагороди не враховуються.

У підсумку військова пенсія за вислугу років може складати від 50 до 70% від грошового забезпечення – залежить від терміну вислуги.

Військовим з інвалідністю внаслідок війни пенсію призначають теж у відсотках від грошового забезпечення, але залежно від групи інвалідності:

для І групи інвалідності – 100%;

для ІІ групи інвалідності – 80%;

для ІІІ групи інвалідності – 60%.

Особам, які отримали інвалідність не внаслідок війни, призначають таку частку від грошового забезпечення:

для І групи – 70%;

для ІІ групи – 60%;

для ІІІ групи – 40%.

Таким чином, на особи з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ груп можуть отримувати більшу пенсію, ніж військові з максимальною вислугою років.

Що ще потрібно знати про пенсії військовим?