Хто може оформити військову пенсію?

Пенсій військовим в Україні призначають за Законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" №2262-XII, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ у Львівські області.

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На військову пенсію військовослужбовці можуть розраховувати лише після звільнення зі служби. На неї мають право:

кадрові військові;

військовослужбовці строкової служби;

окремі категорії громадян, яких прирівняли до них за пенсійним статусом.

Варто знати! Від категорії військовослужбовця залежить орган, до якого потрібно звертатися для призначення пенсійних виплат.

Як оформити пенсію строковикам та прирівняним особам?

Строковикам та особам, які до них прирівняли, необхідно подавати документи для оформлення пенсії до Пенсійного фонду. Також це можуть зробити їхні родичі, якщо призначається пенсія по інвалідності чи в разі втрати годувальника. Зокрема, це стосується:

осіб, які отримали інвалідність через поранення, травму чи хворобу, беручи участь у бойових діях з 24 лютого по 25 березня 2022 року;

громадян, які постраждали під час виконання бойових завдань у період дії воєнного стану;

а також випадків, коли заяву подають родичі у зв'язку зі смертю військового, що отримував пенсію за Законом №2262.

Слід знати! Подати заяву на призначення пенсії ці категорії осіб можуть особисто або ж за допомогою вебпорталу електронних послуг ПФУ.

Як оформити пенсію кадровим військовим?

Військовим, що служили за контрактом, та іншим особам, окрім строковиків, необхідно подати документи для призначення пенсії до структурного підрозділу свого силового відомства.

Документи подаються за останнім місцем служби.

Звертатися до Пенсійного фонду не потрібно.

Оформленням пенсії займаються відповідні підрозділи Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ тощо.

Силові структури самостійно збирають документи, необхідні для оформлення військової пенсії, та передають їх ПФУ.

Важливо! Якщо військовий ще не звільнився зі служби, але отримав інвалідність, є УБД і досяг пенсійного віку, то може звернутися за призначення пенсії за законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". У таких випадках для призначення пенсії враховується набутий страховий стаж. А вже після звільнення особі можуть призначити пенсію по військовому закону.