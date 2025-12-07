Який стаж бойових завдань потрібен для статусу УБД?
Однак наразі терміну служби для отримання статусу не визначено, пише 24 канал з посиланням на Постанову Кабінету Міністрів "Про надання статусу УБД".
Наприклад, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну людина мала відслужити щонайменше 30 днів. Тоді вона могла отримати статус учасника бойових дій.
Водночас у юридичній компанії CHERNIKOV & PARTNERS розповіли, що надання статусу УБД залежить від періоду участі. Якщо особа брала участь у бойових діях під час повномасштабного вторгнення (з 24 лютого 2022 року), то для отримання статусу учасника бойових дій їй достатньо навіть одного дня безпосередньої участі.
Якщо ж мова йде про період АТО/ООС, то закон вимагає не менше ніж 30 календарних днів участі у бойових діях або перебування в районах проведення операції,
– йдеться у матеріалі.
У 2025 році законодавство України не встановлює якоїсь чіткої мінімальної тривалості перебування в зоні бойових дій у випадку участі під час повномасштабного вторгнення. Головне – це факт безпосередньої участі у бойових діях та наявність відповідних документів, що підтвердять право на отримання статусу.
Зверніть увагу! Зокрема для оформлення відповідного статусу українцю чи українці знадобиться Довідка про безпосередню участь у бойових діях.
Що ще слід знати учасникам бойових дій?
- Мінімальний розмір пенсії для учасників бойових дій в Україні у 2025 році не може бути меншим, ніж 210% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність.
- Розмір пенсійних виплат залежить від набутого страхового стажу, а також отриманого заробітку, з якого були сплачені страхові внески.