Какой стаж боевых задач нужен для статуса УБД?

Однако пока срок службы для получения статуса не определен, пишет 24 канал со ссылкой на Постановление Кабинета Министров "О предоставлении статуса УБД".

Например, до начала полномасштабного вторжения России в Украину человек должен был отслужить не менее 30 дней. Тогда он мог получить статус участника боевых действий.

В то же время в юридической компании CHERNIKOV & PARTNERS рассказали, что предоставление статуса УБД зависит от периода участия. Если лицо участвовало в боевых действиях во время полномасштабного вторжения (с 24 февраля 2022 года), то для получения статуса участника боевых действий ему достаточно даже одного дня непосредственного участия.

Если же речь идет о периоде АТО/ООС, то закон требует не менее 30 календарных дней участия в боевых действиях или пребывания в районах проведения операции,

– говорится в материале.

В 2025 году законодательство Украины не устанавливает какой-то четкой минимальной продолжительности пребывания в зоне боевых действий в случае участия во время полномасштабного вторжения. Главное – это факт непосредственного участия в боевых действиях и наличие соответствующих документов, подтверждающих право на получение статуса.

Обратите внимание! В частности для оформления соответствующего статуса украинцу или украинке понадобится Справка о непосредственном участии в боевых действиях.

Что еще следует знать участникам боевых действий?