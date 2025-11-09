Почему могут лишить статуса УБД?
Ветераны, которые имеют статус участника боевых действий (УБД), пользуются многочисленными льготами и социальной поддержкой. Однако этот статус не является пожизненным, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
Основные основания для потери статуса УБД сейчас следующие:
- Совершение тяжкого преступления. Если военный во время службы или выполнения боевого задания совершил умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление.
- Предоставление ложных данных. Если ветеран подал ложную информацию об участии в боевых действиях или собственные персональные данные.
- Добровольный отказ. Если военнослужащий самостоятельно отказывается от статуса УБД.
Какие льготы теряет ветеран?
Как отмечает Правительственный контактный центр, лишение статуса УБД означает потерю всех связанных льгот. Среди них – медицинское обслуживание, оплата коммунальных услуг, транспортные льготы и приоритет при трудоустройстве.
Обратите внимание! Дополнительно ветераны теряют доступ к бесплатным лекарствам, скидкам на различные услуги и приоритетному обеспечению рабочих мест.
Также отмена статуса лишает повышенных пенсий, социальной помощи и поддержки в обучении для детей до 23 лет. Поэтому важно четко понимать, в каких случаях статус УБД может быть аннулирован.
Какие пенсии получают УБД?
Минимальная пенсия для участника боевых действий в 2025 году установлена на уровне не менее 210% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что сейчас составляет 5 528 гривен.
Фактический размер пенсии зависит от продолжительности страхового стажа и уровня заработка, с которого уплачивались страховые взносы.