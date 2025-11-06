Какую пенсию получают УБД?

Для этого лицо должно достичь определенного возраста, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Речь идет о таком возрасте:

для мужчин – 55 лет и при наличии страхового стажа не менее 25 лет; женщинами – 50 лет и при наличии стажа минимум 20 лет.

Обратите внимание! В частности размер пенсии участников боевых действий зависит от приобретенного страхового стажа и полученного заработка, с которого уплачивались страховые взносы.

К пенсии участникам боевых действий устанавливаются:

повышение в размере 25% прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность; целевая денежная помощь на проживание в размере 40,00 гривен; ежемесячная государственная адресная помощь к пенсии – в случае, когда ежемесячный размер пенсионных выплат (с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям, установленных законодательством, кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 4 958,00 гривен.

Также в Пенсионном фонде Украины сообщили, что минимальная пенсия для участника боевых действий в 2025 году не может быть меньше, чем 210% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. По состоянию на сейчас эта социальная выплаты составляет 5 528 гривен.

Важно! Если пенсия со всеми доплатами окажется ниже, тогда государство будет выплачивать ежемесячно адресную помощь ветерану.

Какие еще льготы имеют УБД?