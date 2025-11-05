Какая скидка на газ для УБД?

Для участников боевых действий предусмотрена 75% скидка на оплату коммунальных услуг – газа, электроэнергии и других, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Такую же скидку УБД могут получить и за пользование сжиженным баллонным газом для бытовых нужд в пределах средних норм потребления.

Заметьте! Льгота в 75% от стоимости топлива предоставляется ветеранам, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления. Скидку рассчитывают в пределах норм, установленных для продажи населению.

Как рассчитывают скидку?

Льготы УБД на коммунальные услуги предоставляются на определенную жилую площадь.

При расчете платы за отопление учитывается площадь жилья, на которую распространяется скидка, составляет 21 квадратный метр отапливаемой площади на одного человека, который живет в квартире или доме постоянно и имеет право на льготы. Также дополнительно учитывают 10,5 квадратных метров на семью.

Впрочем, площадь для расчета увеличивается при наличии нетрудоспособных лиц в семье.

Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется 75-процентная скидка за пользование газом для отопления жилья на двойной размер нормативной отапливаемой площади – 42 квадратных метра на каждого человека и 21 квадратный метр на семью,

– отмечают в ПФУ.

Кто имеет право на льготы?

Льготами для УБД имеют право пользоваться все члены семьи, которые проживают с ним на одной жилой площади:

жена или муж;

дети до достижения 18 лет;

совершеннолетние дети с инвалидностью;

лицо, которое ухаживает за ветераном с I группой инвалидности;

родители, в частности нетрудоспособные.

Важно! Дети, которые находятся под опекой или попечительством ветерана, тоже считаются членами его семьи.

Как оформить льготу?

Однако скидка на коммунальные услуги не предоставляется ветерану автоматически после получения статуса УБД. Ее необходимо оформить через Пенсионный фонд, сообщает Министерство обороны Украины.

Кроме заявления, понадобятся следующие документы:

паспорт;

удостоверение УБД (документ, подтверждающий право на льготу);

учетный номер налогоплательщика.

Подать документы можно лично в сервисном центре ПФУ по месту жительства или дистанционно через вебпортал электронных услуг фонда.

Стоит знать! УБД обязательно должен подать заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы. Без этого начисление льгот невозможно.

Какие еще льготы имеют УБД?