Яка знижка на газ для УБД?

Для учасників бойових дій передбачена 75% знижка на оплату комунальних послуг – газу, електроенергії та інших, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Виплати військовим у листопаді: чи зросте розмір додаткових винагород

Таку ж знижку УБД можуть отримати й за користування скрапленим балонним газом для побутових потреб в межах середніх норм споживання.

Зауважте! Пільга у 75% від вартості палива надається ветеранам, які проживають у будинках, що не мають центрального опалення. Знижку розраховують у межах норм, встановлених для продажу населенню.

Як розраховують знижку?

Пільги УБД на комунальні послуги надаються на певну житлову площу.

При розрахунку плати за опалення враховується площа житла, на яку розповсюджується знижка, складає 21 квадратний метр опалювальної площі на одну особу, яка живе у квартирі чи будинку постійно і має право на пільги. Також додатково враховують 10,5 квадратних метрів на сім'ю.

Втім, площа для розрахунку збільшується за наявності непрацездатних осіб у сім'ї.

Для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб, надається 75-процентна знижка за користування газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі – 42 квадратних метри на кожну особу та 21 квадратний метр на сім’ю,

– зазначають у ПФУ.

Хто має право на пільги?

Пільгами для УБД мають право користуватися всі члени родини, які проживають з ним на одній житловій площі:

дружина або чоловік;

діти до досягнення 18 років;

повнолітні діти з інвалідністю;

особа, яка доглядає за ветераном з I групою інвалідності;

батьки, зокрема непрацездатні.

Важливо! Діти, які знаходяться під опікою чи піклуванням ветерана, теж вважаються членами його сім'ї.

Як оформити пільгу?

Однак знижка на комунальні послуги не надається ветерану автоматично після отримання статусу УБД. Її необхідно оформити через Пенсійний фонд, повідомляє Міністерство оборони України.

Окрім заяви, знадобляться такі документи:

паспорт;

посвідчення УБД (документ, що підтверджує право на пільгу);

обліковий номер платника податків.

Подати документи можна особисто в сервісному центрі ПФУ за місцем проживання або ж дистанційно через вебпортал електронних послуг фонду.

Варто знати! УБД обов'язково має подати заяву про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Без цього нарахування пільг неможливе.

Які ще пільги мають УБД?