Получают ли УБД дополнительные выплаты в Украине?

В Украине военные, которые имеют статус участника боевых действий (УБД), могут получать не только базовые выплаты, но и дополнительные надбавки и бонусы, пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Интересно Военные могут платить меньше за свет: какие льготы для УБД

Это касается различных ситуаций: увольнение со службы, временная нетрудоспособность или государственные праздничные даты, такие как День Независимости.

  • Надбавки при демобилизации

Военные, увольняющиеся со службы, имеют право на единовременные компенсации. Для контрактников их размер устанавливается так:

  • рядовой состав – 8 прожиточных минимумов;
  • сержантский и старшинский состав – 9 прожиточных минимумов;
  • офицеры – 10 прожиточных минимумов.

Важно! Те, кто проходил службу по мобилизации, получают 4% месячного денежного обеспечения за каждый месяц службы, но не менее 25% месячного оклада.

  • Пособие по временной нетрудоспособности

У Минобороны также сообщили, что есть порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи. При этом, размер ее определяется в зависимости от степени инвалидности военнослужащего.

Заметьте! Для лиц I группы выплата составляет 400-кратный прожиточный минимум для трудоспособных, для II группы – 300-кратный, а для III группы – 200-кратный.

В результате максимальная сумма помощи может превышать 1,2 миллиона гривен (1 группа, связана с защитой Родины или выполнением обязанностей военной службы). А минимальная – в размере 212 тысяч гривен (3 группа, связана с прохождением службы).

  • Бонусы к государственным праздникам

Дополнительные бонусы к государственным праздникам предусмотрены для различных категорий участников боевых действий и ветеранов. Так, на День Независимости 2025 года участники боевых действий и пострадавшие участники Революции Достоинства получили единовременную выплату в размере 1 000 гривен.

Лицам с особыми заслугами перед Родиной начислят большую сумму – 3 100 гривен. Для военных и ветеранов с инвалидностью вследствие войны предусмотрены выплаты от 2 700 до 3 100 гривен в зависимости от конкретного состояния и степени инвалидности.

Какие есть льготы для УБД при выходе на пенсию?

  • Участники боевых действий имеют право на досрочный выход на пенсию: мужчины после 55 лет, женщины же после 50 лет, при условии наличия достаточного страхового стажа.

  • К пенсии для УБД предусматриваются несколько видов доплат. Это повышение в размере 25% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, целевая помощь на проживание в размере 40 гривен ежемесячно.

  • Заявление на назначение или перерасчет пенсии можно подать как онлайн через вебпортал Пенсионного фонда Украины, так и лично в любом сервисном центре.