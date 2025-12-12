Какую помощь можно получить в Дії с 1 декабря?
Заявление подается в приложении Дия, пишет 24 Канал со ссылкой на первого вице-премьер-министра, министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.
Запускаем новую программу поддержки для ветеранов, которые вынужденно покинули свои дома. Если вы ветеран со статусом ВПЛ и переместились с временно оккупированной территории, оформляйте жилищный ваучер в Дії – сертификат на 2 миллиона гривен,
– рассказал Федоров.
Ваучер можно использовать:
- для покупки готового жилья;
- инвестиции в новостройку;
- оформления ипотеки.
Подавать заявление можно уже с 1 декабря при следующих условиях:
- Человек имеет статус ВПЛ;
- лицо имеет статус УБД или ОИИВВ – как при АТО/ООС, так и после полномасштабного вторжения;
- у него зарегистрировано место жительства на ВОТ;
- не пользуется государственным жильем;
- проживает и не имеет жилья на подконтрольной территории (за исключением случаев непогашенной ипотеки или жилья в зоне активных боевых действий);
- не получали компенсаций в еВідновлення за уничтоженное жилье и не подавали заявлений на другие жилищные программы.
Обратите внимание! Условия не иметь жилья и не получать помощь от государства распространяются на жену или мужа и детей.
В то же время ваучер не заменяет компенсации за разрушенное жилье.
В частности подать заявление можно без наличия имущества или отмены права собственности на ВОТ. Оформить заявление можно через приложение Дія в разделе:
- "Сервисы";
- "Услуги для ВПЛ";
- "Заявление о жилищном ваучере".
Средства будут поступать безналично – сразу продавцу или банку. Это гарантирует прозрачность и целевое использование,
– отметил Михаил Федоров.
Кроме того, ваучеры можно объединить, если в семье несколько ветеранов-ВПЛ.
Важно! О старте выплат сообщат позже.
Напомним, что расширение поддержки жильем для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий анонсировали еще в ноябре. Это сделала премьер-министр Юлия Свириденко.
Это первый этап новой программы жилищной помощи для семей, чьи дома остались на временно оккупированной территории,
– говорится в сообщении.
Ваучер можно будет использовать в течение 5 лет.
Заметьте! После приобретения жилья на него будет действовать запрет на 5 лет на отчуждение, чтобы гарантировать целевое использование средств.
Что еще следует знать о помощи для ВПЛ?
- Далеко не все лица смогут получить помощь для ВПЛ. Ее не предоставят, если заявитель подал неправильные или поддельные документы. Или если лицо находится под санкциями или имеет судимость за государственную измену или коллаборационизм и тому подобное.
- В то же время жилищный ваучер отличается от компенсационного сертификата. Он выдается за уничтоженное или поврежденное жилье и имеет индивидуальную сумму. Тогда как жилищный ваучер – это фиксированная поддержка.