Какие условия для выхода на пенсию 2026 года?
В 2026 году условия для оформления пенсии по возрасту, так же как и социальной пенсии, изменились, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также Новые зарплаты и пенсии, бронирование от мобилизации и рост налогов: что изменится с 1 января
- выход на пенсию в 60 лет – 33 года стажа;
- выход на пенсию в 63 года – 23 года стажа;
- выход на пенсию в 65 лет – 15 лет стажа.
Для людей, не имеющих стажа, есть отдельный вариант – социальная пенсия.
Кто может получать пенсию без стажа?
Для получения социальных выплат нужно соответствовать таким критериям:
- возраст от 65 лет;
- стаж меньше 15 лет;
- отсутствие какого-либо дохода у пенсионера;
- среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода не превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (с 2026 года – 2595 гривен).
Какую сумму можно получать?
Размер социальной пенсии составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.
В 2026 году это 2 595 гривен (+234 гривен по сравнению с 2025 годом).
Какие будут пенсии в 2026 году?
С января 2026 года в Украине увеличится минимальная пенсия с 2 361 до 2 595 гривен, а максимальная с 23 610 до 25 950 гривен. Надбавки получат ветераны, пенсионеры с особыми заслугами и те, кто имеет сверхурочный стаж, в связи с повышением прожиточного минимума.
Для выхода на пенсию в 2026 году требования к страховому стажу составят не менее 33 лет для оформления пенсии в 60 лет.
Одинокие пенсионеры в Украине могут получать надбавку к пенсии и социальную помощь, размер которой зависит от прожиточного минимума. С 2026 года соцпомощь на уход для одиноких пенсионеров составит более тысячи гривен.