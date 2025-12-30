Какие условия для выхода на пенсию 2026 года?

В 2026 году условия для оформления пенсии по возрасту, так же как и социальной пенсии, изменились, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Новые зарплаты и пенсии, бронирование от мобилизации и рост налогов: что изменится с 1 января

выход на пенсию в 60 лет – 33 года стажа;

выход на пенсию в 63 года – 23 года стажа;

выход на пенсию в 65 лет – 15 лет стажа.

Для людей, не имеющих стажа, есть отдельный вариант – социальная пенсия.

Кто может получать пенсию без стажа?

Для получения социальных выплат нужно соответствовать таким критериям:

возраст от 65 лет;

стаж меньше 15 лет;

отсутствие какого-либо дохода у пенсионера;

среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода не превышает 100% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (с 2026 года – 2595 гривен).

Какую сумму можно получать?

Размер социальной пенсии составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев.

В 2026 году это 2 595 гривен (+234 гривен по сравнению с 2025 годом).

Какие будут пенсии в 2026 году?