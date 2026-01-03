Что не изменится для пенсионеров с 1 января?
С 1 января 2026 года в Украине произошли корректировки пенсионных выплат, но они затрагивают разные категории пенсионеров. Об этом сообщил юрист пенсионеров Михаил Вулах, рассказывает 24 Канал.
В частности, для пенсионеров в возрасте за 70 лет минимальная гарантированная выплата осталась на уровне 3 258 гривен. Также для лиц после 80 лет минимальная пенсия составляет 3 758 гривен.
То есть, даже при росте минимальной пенсии и прожиточного минимума эти суммы не обновлены.
Интересно! Таким образом пенсионер 70 лет может получать меньше, чем 65-летний с полным стажем.
Также максимальная пенсия и в дальнейшем ограничена 10 прожиточными минимумами (25 950 гривен). В то же время работающие пенсионеры не получают никаких облегчений, все ограничения сохраняются.
Размер каких надбавок не вырастет?
Возрастные надбавки практически не пересматривались уже шесть лет, и 2026 год не будет исключением:
- в 70 – 74 года она останется на уровне 300 гривен;
- в 75 – 79 лет уже можно будет получить 456 гривен;
- после 80 лет она возрастет до 570 гривен.
Эти выплаты не индексируются ни по инфляции, ни по минимальной пенсии, поэтому их реальная ценность ежегодно падает,
– объясняет юрист Михаил Вулах.
Дополнительно существует лимит: чтобы получить возрастную надбавку, пенсия не должна превышать 10 340 гривен. Он остался неизменным, хотя средняя зарплата для расчета пенсий выросла более чем вдвое.
Нужно ли проходить идентификацию в 2026 году?
Идентификационные процедуры также не упростили: пенсионеры за рубежом, ВПЛ, на ВОТ или те, кому поступали требования от банка или ПФУ, которые не прошли идентификацию до 31 декабря 2025 года, уже с 1 января 2026 года останутся без выплат.
У Пенсионном фонде также напомнили, что онлайн-портал ведомства позволяет не только быстро пройти идентификацию, но и одновременно оформить другие социальные услуги.
Что еще изменится в 2026 году для пенсионеров?
Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц и минимальная пенсия в 2026 году установлены на уровне 2 595 гривен. Их перерасчет происходит автоматически.
Кроме того, за сверхурочный трудовой стаж предусмотрена дополнительная доплата почти 26 гривен за каждый год сверхурочного стажа.
Для пенсионеров в возрасте от 65 лет действует отдельная гарантия: минимальная пенсия не может быть меньше 40% минимальной зарплаты. В 2026 году это обеспечивает сумму 3 459 гривен, что на 259 гривен больше, чем раньше.