Как рассказал 24 Каналу исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, это уникальная ситуация. Ведь раньше макроэкономическая помощь четко имела целевое направление исключительно на обеспечение социальных потребностей.

Какие есть положительные сигналы на 2026 год?

Впервые наши партнеры сказали, что 90 миллиардов мы можем использовать на безопасность обороны. То есть теоретически часть этих денег можно тратить на покрытие вопросов безопасности.

Экономика Украины для безопасности обороны генерирует примерно 60 миллиардов долларов в год. Мы слышали от Президента Украины, что нам надо еще 60 на следующий год. В среднем от наших партнеров мы получаем примерно 40 миллиардов долларов военно-технической помощи.

"Поэтому 60 – это для перекрытия того, что мы не дополучили, и полное удовлетворение потребностей на 2026 год. Я не думаю, что в этой ситуации, если мы вдруг перекроем на уровне 45 миллиардов – это будет болезненно. Я абсолютно уверен, что лишних денег не бывает, но и 45 нам хватит", – подчеркнул Олег Пендзин.

Обратите внимание! В декабре 2025-го Евросоюз согласовал рекордный пакет помощи для Украины на 90 миллиардов евро. Его предоставят кредитом под 0%. Эта сумма рассчитана на два года и должна покрыть значительную часть финансовых потребностей нашего государства.

Вырастут ли зарплаты военных и соцвыплаты?

Надо понимать, что 90 миллиардов евро существенно помогут Украине перекрыть потребности, в частности средства для повышения заработных плат военнослужащих. Более того, мы уже увидели реальные предложения от власти, как она собирается решить этот вопрос.

Это планируют делать через контракты, через механизм специальных плат, в это заложена достаточно серьезная идеология. Стоит подождать, чтобы увидеть как ее реализуют, но с финансовой точки зрения все понятно.

"Оценивая перспективы 2026 года, я думаю, он точно не будет хуже, чем 2025 с точки зрения финансирования. Относительно перспектив получения средств по другим направлениям, он также является достаточно обнадеживающим, потому что сам факт получения средств от Евросоюза разблокировал получение Украиной новой новой программы с Международным валютным фондом", – объяснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

То есть в 2026 году мы заходим в новую программу – 8 миллиардов долларов на четыре года. Первый год будет наиболее объемным по финансированию. Итак, это достаточно серьезный источник для того, чтобы решить вопрос покрытия социально-экономических потребностей.

Год обещает быть достаточно "урожайным" по экономическим выплатам. В бюджете заложена индексация социальных стандартов, в частности 30% роста заработных плат для учителей. Также мы услышали о 45+ медицинский чек, который является скрытой формой получения дополнительных средств для медперсонала,

– добавил Олег Пендзин.

В целом это достаточно серьезные шаги, чтобы увеличить реальные доходы бюджетников, особенно учитывая то, что в 2025 году индексации не было. Теперь президент обещает продолжение определенных социальных выплат.

Что известно о возможном повышении зарплат военных?