Вырастут ли зарплаты военных в 2026 году?

Подписать контракты смогут и уже действующие военные, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра обороны Дениса Шмыгаля во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Читайте также Сколько пойдет на оборону в 2026 году: государство заложило рекордные расходы

Шмыгаль рассказал, что проект бюджета не предусматривает увеличение денежного обеспечения для военных в 2026 году. Но правительство планирует введение новой формы – контрактной – которая будет содержать улучшенные условия для всех военнослужащих, в частности для действующих.

После этого проект направят на рассмотрение в парламент.

Обратите внимание! Документ позволит военнослужащим получать большие выплаты.

Напомним, что Минобороны, по поручению Владимира Зеленского, начало подготовку новых типов контрактов для военнослужащих. Вместе с этим готовятся соответствующие изменения в законодательство. Об этом сообщил Денис Шмыгаль.

Главная новация – это гарантированные четкие сроки службы. Контракты будут от 1 до 5 лет. Для контрактов на 2–5 лет предусмотрена годовая отсрочка от мобилизации по завершении контракта,

– говорится в сообщении.

После принятия изменений контракты контракты смогут подписать все защитники и защитницы. И те, кто уже является частью войска. Планируется, что новые контракты будут также включать:

увеличение ежемесячных выплат; бонусы за подписание; расширение социального пакета.

Обратите внимание! Отмечается, что новые контракты – это о справедливости и предсказуемости.

Что еще известно о расходах на оборону в 2026 году?