Сколько Украине нужно на оборону?

Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", сообщает 24 Канал со ссылкой на его Telegram-канал.

Смотрите также Украина ожидает новый транш от ERA, – Шмыгаль озвучил сроки получения помощи

Просим партнеров присоединиться к нам в покрытии 60 млрд долларов – половины от запланированных расходов,

– обратился Шмыгаль к союзникам.

По мнению министра, наиболее оптимальный вариант для покрытия этих расходов – это выделение европейскими странами не менее 0,25% ВВП на военную помощь Киеву.

Однако он предложил и другой путь – предоставления Украине займа за счет замороженных активов Кремля.

Важно! Ранее глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа рассказала, что в 2026 году на оборону Украине понадобится не менее 120 миллиардов долларов. При этом только половину – 60 миллиардов – может покрыть государственный бюджет. Остальную часть надеются получить от международных партнеров через поставки оружия и техники в рамках "Рамштайн", PURL, SAFE и тому подобное.

Какой поддержки ожидает Украина?

Шмыгаль также отметил, что по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) в следующем году Украина потребует от 10 до 20 миллиардов долларов. В этом же году план действий по инициативе PURL по поставкам оружия Украине должен быть полностью реализован.

Кроме того, Украина, по его словам, настаивает на первоочередной потребности в более 4 миллиардов долларов для производства дронов.

В 2026 году сможем построить до 10 миллионов дронов, если партнеры предоставят необходимое финансирование,

– подчеркнул Шмыгаль.

Что известно о программе PURL?