Скільки Україні потрібно на оборону?

Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", повідомляє 24 Канал з посиланням на його Telegram-канал.

Дивіться також Україна очікує на новий транш від ERA, – Шмигаль озвучив терміни отримання допомоги

Просимо партнерів приєднатися до нас у покритті 60 млрд доларів – половини від запланованих видатків,

– звернувся Шмигаль до союзників.

На думку міністра, найбільш оптимальний варіант для покриття цих витрат – це виділення європейськими країнами щонайменше 0,25% ВВП на військову допомогу Києву.

Однак він запропонував й інший шлях – надання Україні позики за рахунок заморожених активів Кремля.

Важливо! Раніше очільниця бюджетного комітету Верховної Ради України Роксолана Підласа розповіла, що у 2026 році на оборону Україні знадобиться щонайменше 120 мільярдів доларів. При цьому лише половину – 60 мільярдів – може покрити державний бюджет. Інші частину сподіваються отримати від міжнародних партнерів через поставки зброї та техніки в рамках "Рамштайн", PURL, SAFE тощо.

Якої підтримки очікує Україна?

Шмигаль також зазначив, що за програмою PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) наступного року Україна потребуватиме від 10 до 20 мільярдів доларів. Цього ж року план дій за ініціативою PURL щодо постачання зброї Україні має бути повністю реалізований.

Крім того, Україна, за його словами, наполягає на першочерговій потребі у понад 4 мільярди доларів для виробництва дронів.

У 2026 році зможемо побудувати до 10 мільйонів дронів, якщо партнери нададуть необхідне фінансування,

– наголосив Шмигаль.

Що відомо про програму PURL?