О чем рассказал Шмыгаль?
Эту тему в частности министр обороны Украины Денис Шмыгаль обсудил во время телефонного разговора с Комиссаром Евросоюза по вопросам экономики и производительности Валдисом Домбровскисом, пишет 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля в соцсети Х.
Провел разговор с Валдисом Домбровскисом, Комиссаром ЕС по вопросам экономики и производительности,
– говорится в заметке министра.
Шмыгаль добавил, что уделили внимание практической реализации инструмента SAFE. Речь идет об оборонной инициативе Европейского Союза объемом 150 миллиардов евро.
Более того, во время разговора так:
- скоординировали потребности Украины;
- приоритетные проекты;
- привлечение к ним украинских предприятий ОПК.
Обсудили тему дальнейшего ослабления военной машины России,
– уточнил Денис Шмыгаль.
Он напомнил, что ЕС уже согласовал 19-й пакет санкций. А Украина рассчитывает на скорейшее его утверждение. Также обсудили механизм репарационного кредита для Украины за счет замороженных российских активов.
Важная тема – финансирование оборонных нужд Украины, в частности через механизм ERA. Следующий транш ожидаем уже в октябре,
– сообщил Денис Шмыгаль.
Обратите внимание! Министр обороны Украины поблагодарил Европейский Союз за неизменную поддержку и отметил, что они усиливают устойчивость Украины и безопасность Европы.
Какой последний транш получила Украина?
10 сентября Украина получила восьмой транш от Евросоюза объемом миллиард евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Об этом сообщает Минфин.
В общем, в рамках инициативы ERA, Минфин уже привлек от Европейского Союза 10 миллиардов евро,
– сообщили в ведомстве.
Заметьте! Ожидается, что остальные средства от ЕС Украина будет получать частями до конца 2025 года.
Что еще известно о денежной помощи Украине?
В сентябре Украина начала обсуждать с Международным валютным фондом новую четырехлетнюю программу. Речь идет о сумме от 150 до 170 миллиардов долларов. В частности на 2026 год непокрытая потребность во внешнем финансировании составляет 18,1 миллиарда долларов.
Кроме того, МВФ убедил украинское правительство увеличить прогноз дополнительного финансирования, которое понадобится до конца 2027 года. Киев ранее оценивал дефицит в 38 миллиардов долларов, но Международный валютный фонд настоял увеличить эту цифру до 65 миллиардов долларов.