Об этом он сообщил на брифинге министров обороны и Польши в Киеве, передает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля в телеграме.

Что известно о совместной рабочей группе по беспилотным авиационным системам?

Украина и Польша создают Совместную рабочую группу по беспилотным авиационным системам. Соответствующий Меморандум подписали сегодня в Киеве министр обороны Украины Денис Шмыгаль и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Мы переводим наше сотрудничество по безопасности на новый уровень в ответ на российский террор, который угрожает Украине и другим странам Европы,

– отметил Шмыгаль.

Он добавил, что центральным элементом этой рабочей группы будут программы совместного обучения.

Она будет:

способствовать обмену оперативными знаниями и опытом в сфере БпЛА;

разрабатывать и тестировать методы применения и противодействия беспилотникам, интегрировать инновационные технологии;

укреплять совместимость между Вооруженными силами Украины и Польши и обеспечивать совместимость со стандартами НАТО.

Шмыгаль встретился с Косиняк-Камышем

Также была подписана Совместная декларация по усилению безопасности и оборонного сотрудничества. Речь идет об углублении взаимодействия двух стран по ключевым направлениям, в частности SAFE и PURL.

Что такое SAFE и PURL?

SAFE – механизм, который в марте 2025 года предложила Еврокомиссия. Программа предусматривает совместные заимствования и выдачу кредитов государствам-членам ЕС, а также партнерам, включая Украину, для усиления оборонного потенциала и развития европейского оборонно-промышленного комплекса.



PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – механизм предоставления помощи Украине, что на основании украинских запросов формирует приоритетный список вооружения и боеприпасов. Он будет согласовываться с Верховным главнокомандующим сил НАТО в Европе (SACEUR) и финансироваться странами-членами Альянса или другими партнерами. Средства передаются на специальный счет НАТО, и оружие закупают непосредственно в США.

Министры также подписали письмо-обращение к министрам обороны стран НАТО. В нем призывают союзников направлять экспертов в Совместный центр по анализу, подготовки и образования (JATEC) и активно участвовать в его проектах.

Справка: JATEC – это инициатива, основанная в рамках комплексного пакета помощи НАТО для Украины. Ее цель – совместное усиление оборонных возможностей Украины и стран Альянса, обеспечение совместимости украинских структур безопасности и обороны с институтами НАТО. Проект также направлен на повышение уровня военного образования, развитие аналитических возможностей и качественную подготовку личного состава.

Бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала подчеркнул, что Польше надо готовиться противодействовать в дальнейшем не только российским БпЛА, но и ракетам различных типов. По его мнению, Польше необходимо сотрудничать с Украиной в сфере противодействия беспилотникам, а НАТО разрабатывать комплексные с Украиной меры противодействия российским БПЛА.

Что известно о визите министра национальной обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша в Украину?