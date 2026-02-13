У Міністерстві оборони вже відреагували та пояснили, що насправді відбувається.
Що заявили у Міноборони?
У Міністерстві оборони України відреагували на інформацію про нібито розпуск Інтернаціонального легіону. Там наголосили: легіони не ліквідовують, а трансформують для підвищення ефективності.
У відомстві пояснили, що Інтернаціональний легіон – це не одна окрема військова частина, а загальна назва мережі добровольчих формувань, які діють у різних структурах Сил оборони.
Іноземні добровольці продовжують службу у різних підрозділах, зокрема:
- у Міжнародному легіоні ГУР;
- у Силах спеціальних операцій;
- у підрозділах Нацгвардії та ЗСУ.
За даними Міноборони, трансформацію проходять лише піхотні батальйони Сухопутних військ і ТрО, які створювалися на початку повномасштабної війни для швидкого прийому іноземних добровольців.
Йдеться про інтеграцію підрозділів у більш ефективні бойові структури, що дозволяє:
- посилити бойові можливості;
- забезпечити кращу логістику та захист;
- надати доступ до нової техніки та ресурсів;
- зберегти службу іноземних добровольців без припинення діяльності легіонів.
У Міноборони підкреслили, що повідомлення про "розпуск" є неправильним трактуванням процесу реорганізації. Інтернаціональні легіони продовжують існувати, але їх формат змінюється. Мета – зробити підрозділи більш ефективними та краще інтегрованими у систему Сил оборони України.
Що відомо про реформи та зарплату в ЗСУ?
Медіанна зарплата в ЗСУ у 2025 році сягнула 70,5 тисячі гривень, при цьому найбільше зростання зафіксовано в Івано-Франківській області.
Кількість вакансій у ЗСУ зросла на 238%, хоча кількість відгуків скоротилася на 6,2%. Планується подальше підвищення зарплат у 2026 році.
У 2026 році в Україні планується реформа військової служби, яка передбачає підвищення базової зарплати контрактників та збільшення надбавок за участь у бойових операціях.
За словами Юрія Федоренка, українська армія потребує не точкових кадрових змін, а комплексної трансформації системи. Реформа неможлива без багаторічної роботи над підготовкою професійних кадрів і чіткого розподілу відповідальності на всіх командних рівнях.