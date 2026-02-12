Про це повідомила речниця 253-го окремого штурмового полку "Арей" в коментарі 24 Каналу.

Речниця підтвердила, що бійців легіону перевели до ОШП "Арей". За її словами, вони прибули в період із 31 грудня на 1 січня у складі кількох сотень осіб, однак точну чисельність не розголошують – так само як і загальну кількість військовослужбовців підрозділу.

Переведення відбулося відповідно до наказу Головнокомандувача. Також для іноземців передбачена можливість розірвання контракту.

Моральний стан переведених цілком нормальний. Порівняно з умовами, в яких вони знаходилися до перевезення, тут мають надійні приміщення, забезпечення всім необхідним – і воду, і інтернет, і все для нормального існування,

– додала речниця.

Тренування й навчання відбуваються регулярно та за планом, адже підрозділ має бути повністю готовим до виконання бойових завдань.

Легіон зайшов до полку своїм "організмом" і командування "Арею" прагне його зберегти. Адже ламати налаштоване не є добре, особливо в період бойових дій,

– підсумувала речниця ОШП "Арей".

Офіційну заяву також опублікували в Сухопутних військах ЗСУ. Там підтвердили, що інтернаціональні легіони оборони України було інтегровано до складу штурмових підрозділів Сухопутних військ.

За словами командування, інтеграція до інших підрозділів не знижує рівень військових, а навпаки підвищує спроможності, забезпечує якісний захист військовослужбовців на полі бою та забезпечує посилення засобами безпілотних систем, артилерією та аеророзвідкою.

До того ж, як зазначили в Сухопутних військах, бойові завдання для особового складу інтернаціональних легіонів залишаються незмінними: військові продовжують працювати на відповідних напрямках.

Військовослужбовці легіонів також отримали можливість розвитку та перекваліфікації – на операторів БпЛА, артилеристів, розвідників чи на фахівців тилових посад згідно з компетенціями.

З чого все розпочалося?