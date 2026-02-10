Про це пише видання Le Monde.

Що відомо про таке рішення Генштабу?

У матеріалі видання мовиться, що рішення про ліквідацію легіону було ухвалене ще 31 грудня 2025 року. Водночас другий батальйон оскаржив це рішення та отримав тимчасове відтермінування до 15 лютого, проте його бійців вже перевели до 253-го штурмового полку 129-ї бригади територіальної оборони.

За словами начальника штабу 2-го батальйону Андрія Співака, розпуск Легіону означає втрату унікального підрозділу з двомовним офіцерським складом, власною системою набору та підготовки, а також спеціалізацією на сучасній оборонній тактиці із широким залученням операторів БпЛА. Він наголосив, що переведення легіонерів до штурмових підрозділів фактично змінить їхню роль та може призвести до втрати раніше напрацьованих навичок.

Станом на 2025 рік Легіон складався із чотирьох батальйонів чисельністю від 400 до 600 осіб у кожному.

У 2022 році, на початку російського вторгнення у Легіоні домінували американці, французи, британці, італійці, білоруси та грузини, тоді як сьогодні найбільший контингент складають південноамериканці, зокрема колумбійці.

Як легіонери реагують на таке рішення?

Рішення про розформування Міжнародного легіону викликало різну реакцію серед іноземних військовослужбовців. Частина з них заявляє про готовність продовжувати службу в інших підрозділах Збройних сил України, тоді як інші висловлюють занепокоєння та планують розірвати контракт.

Останні розглядають можливість дострокового завершення служби в Україні через втрату спеціалізованого середовища для іноземних добровольців, невизначеність із подальшим проходженням служби, а також юридичні та процедурні наслідки переведення.

Видання пише, що на тлі війни та дефіциту особового складу рішення про розпуск Міжнародного легіону викликало дискусії щодо його доцільності та стратегічних наслідків.

Що відомо про Інтернаціональний легіон?

Він був сформований у лютому 2022 року за рішенням президента Володимира Зеленського та увійшов до складу територіальної оборони.

До складу Легіону входили іноземці з десятків країн, які служили в ЗСУ за контрактом, отримували зарплату на рівні з українськими військовими та виконували бойові завдання на різних ділянках фронту.

Міжнародний легіон брав участь у ключових бойових операціях, зокрема у звільненні Харківської області у 2022 році, контрнаступі на Бахмутському напрямку влітку 2023 року, а також в обороні Вовчанська та Часового Яру.