Об этом пишет издание Le Monde.

Что известно о таком решении Генштаба?

В материале издания говорится, что решение о ликвидации легиона было принято еще 31 декабря 2025 года. В то же время второй батальон обжаловал это решение и получил временную отсрочку до 15 февраля, однако его бойцов уже перевели в 253-й штурмовой полк 129-й бригады территориальной обороны.

По словам начальника штаба 2-го батальона Андрея Спивака, роспуск Легиона означает потерю уникального подразделения с двуязычным офицерским составом, собственной системой набора и подготовки, а также специализацией на современной оборонительной тактике с широким привлечением операторов БпЛА. Он отметил, что перевод легионеров в штурмовые подразделения фактически изменит их роль и может привести к потере ранее наработанных навыков.

По состоянию на 2025 год Легион состоял из четырех батальонов численностью от 400 до 600 человек в каждом.

В 2022 году, в начале российского вторжения в Легионе доминировали американцы, французы, британцы, итальянцы, белорусы и грузины, тогда как сегодня наибольший контингент составляют южноамериканцы, в частности колумбийцы.

Журналисты 24 Канала пытаются получить официальные комментарии от военного командования по расформированию Интернационального полка.

Как легионеры реагируют на такое решение?

Решение о расформировании Международного легиона вызвало разную реакцию среди иностранных военнослужащих. Часть из них заявляет о готовности продолжать службу в других подразделениях Вооруженных сил Украины, тогда как другие выражают беспокойство и планируют расторгнуть контракт.

Последние рассматривают возможность досрочного завершения службы в Украине из-за потери специализированной среды для иностранных добровольцев, неопределенность с дальнейшим прохождением службы, а также юридические и процедурные последствия перевода.

Издание пишет, что на фоне войны и дефицита личного состава решение о роспуске Международного легиона вызвало дискуссии относительно его целесообразности и стратегических последствий.

Что известно об Интернациональном легионе?

Он был сформирован в феврале 2022 года по решению президента Владимира Зеленского и вошел в состав территориальной обороны.

В состав Легиона входили иностранцы из десятков стран, которые служили в ВСУ по контракту, получали зарплату наравне с украинскими военными и выполняли боевые задачи на разных участках фронта.

Международный легион участвовал в ключевых боевых операциях, в частности в освобождении Харьковской области в 2022 году, контрнаступлении на Бахмутском направлении летом 2023 года, а также в обороне Волчанска и Часового Яра.