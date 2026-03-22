Deutsche Welle присвятили цьому питанню велику статтю. Журналісти також указали, скільки іноземних добровольців зараз воюють у ЗСУ.

Що пригадали іноземні бійці про службу?

Інтернаціональний легіон ТрО створили в лютому 2022 року. Тоді мовилося, що готових проливати кров за Україну понад 20 тисяч.

Однак, як випливає з оцінок співрозмовників DW у ЗСУ, розвідки та Національної гвардії, реально наблизитися до цього показника вдалося лише зараз. Єдиний легіон швидко розчинився, іноземці тим часом служать у десятках різних бригад та батальйонів, але становлять лише до 2 відсотків у мільйонних Силах оборони України,

– ідеться в матеріалі.

Втім, Міністерство оборони України хоче розширити участь іноземців у бойових завданнях.

Колишній морський піхотинець зі США Іссак Ольвера вирішив їхати воювати в Україну на четвертий день війни, коли Зеленський записав відеозвернення до іноземних бійців. Каже, що ним керували не гроші, а цінності, адже свобода важлива для американців. А майже всі були впевнені, що Київ не встоїть. Бійці під командуванням Ольвери брали участь у звільненні Ірпеня, потім вели розвідку на Миколаївщині, обороняли Сіверськодонецьк. Також намагалися штурмувати Запорізьку АЕС.

Як з'ясувалося, гарячі звернення президента Зеленського в перші два роки війни були чи не єдиними запрошеннями для іноземних добровольців (...) Найкраще працювало "сарафанне радіо": ідеалісти звали на боротьбу з кремлівським імперіалізмом таких самих ідеалістів, а легіонери з досвідом запрошували своїх товаришів з минулої служби,

– підмітило видання.

Ще в 2022-му були різні оцінки щодо ефективності тодішніх найманців. Експерти схилялися до думки, що слід відсіяти непридатних і працювати з найбільш здібними. До речі, найдосвідченіших взяли в ГУР. Але були й конфлікти з українськими командирами. Через це багато хто пішов з Іноземного легіону та інших подібних формувань, ішлося в розслідуваннях The Kyiv Independent.

Зверніть увагу! "Командири б'ють підлеглих за непокору, серед бійців панує "гангстерська" атмосфера, що, ймовірно, спричинило два випадки вбивства легіонерів ГУР їхніми ж товаришами", – цитує DW розслідування колег.

В Сухопутних військах кажуть, що іноземні військові могли розірвати контракт на час відпустки, тобто зловживали цим правом – якого в українських контрактників не було. Тому пізніше на законодавчому рівні встановили мінімальний термін служби в 6 місяців.

Хто їде воювати в Україні з-за кордону?

Хтось із них втік на війну через невдалі стосунки, хтось шукав пригод, адреналіну. Були й прагматики – професійні "солдати удачі" чи охоронці, для яких війна з Росією – лише ефектний рядок у резюме. Вистачало й ідеалістів, для яких ця війна була справою моралі,

– так характеризують журналісти іноземних бійців.

Найбільше "прагматиків" було серед колумбійців, які складають дві третини всіх найманців в Україні. Вони хотіли підзаробити і мали навички, але не були готові воювати ракетами і дронами, бо більше звикли до боротьби проти картелів у джунглях.

І зараз 60 відсотків усіх іноземців у Сухопутних військах складають громадяни Південної і Центральної Америки. Та вони не затримуються, розриваючи контракти після 6 – 9 місяців служби.

Одна з причин – обмежені кар'єрні можливості. Щоб стати офіцером, слід добре знати українську.

У лютому 2026 року Зеленський підписав закон про соціальні гарантії для іноземних бійців, які захищають Україну. І хоча нова стратегія МО щодо іноземних бійців ще не представлена, держава налаштована на рішучі зміни.

"Ми робитимемо максимум, щоб вони сприймали Україну не тільки як джерело заробітку, а й відчули цілі цієї війни. Відчули, що Україна – чудове місце, де можна не просто отримати новий корисний досвід, а й застосувати його. Місце, де можна залишитися і стати частиною суспільства", – каже підполковник Костянтин Мілевський, начальник відділу координації проходження військової служби іноземцями у Сухопутних військах.

Чому розформували Інтернаціональний легіон в Україні?