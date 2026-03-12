Однак офіційно Генеральний Штаб просто не до кінця пояснив таку необхідність. Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка Інна Совсун, зазначивши, що Україна ні в якому разі "не зрікається" приймати бійців з інших країн.

Дивіться також Схема на 19 мільйонів гривень: НАБУ викрило посадовців на розкраданні в оборонній галузі

Чому в Україні розформували "Іноземний легіон"?

За словами народної депутатки, тема Інтернаціонального легіону є досить складною і паралельною щодо залучення іноземних бійців. В теорії, вони не обов'язково мають служити у такому легіоні, а можуть приєднатись до будь-якої іншої бригади чи підрозділи.

Однак сам факт розпуску мав негативний розголос серед потенційної аудиторії,

– наголосила вона.

Совсун пригадала, що у Генштабі раніше зазначали, що Інтернаціональний легіон був не повністю доукомплектований. Відповідно, не міг окремо виконувати необхідні завдання. Саме через це виникла потреба розподілити військовослужбовців по інших бригадах, щоб вони приносили більше користі.

"Тобто ми мали таку аргументацію. Ситуація дійсно потребувала кращого пояснення. Особливо, якщо ми хочемо залучати іноземців. Можливо, є військова логіка у тому, щоб прикріпляти іноземців до різних бригад. Однак це треба було дійсно нормально пояснити. Бо аудиторія це зрозуміла так, ніби то Україна не дуже зацікавлена в тому, щоб залучати іноземців", – зазначила народна депутатка.

Вона додала, що зараз Михайло Федоров, новий міністр оборони, намагається підкреслювати, що Україна чекає бійців з інших країн. Питання, яке залишається, – що потрібно зробити, щоб іноземці приїздили. Адже в Україні немає єдиної державної політики залучення іноземців.

Цікаво! Представник Міжнародного легіону ГУР МО Володимир Камінський зауважив, що юридично Україна не може створювати рекрутингові центри закордоном. Тому є 2 варіанти залучення іноземних бійців – соціальні мережі та сарафанне радіо.

Розформування Інтернаціонального легіону: з чого все почалось?