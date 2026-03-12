Однако официально Генеральный Штаб просто не до конца объяснил такую необходимость. Об этом 24 Каналу рассказала народный депутат Инна Совсун, отметив, что Украина ни в коем случае "не отрекается" принимать бойцов из других стран.

Смотрите также Схема на 19 миллионов гривен: НАБУ разоблачило чиновников на хищении в оборонной отрасли

Почему в Украине расформировали "Иностранный легион"?

По словам народного депутата, тема Интернационального легиона является достаточно сложной и параллельной по привлечению иностранных бойцов. В теории, они не обязательно должны служить в таком легионе, а могут присоединиться к любой другой бригаде или подразделению.

Однако сам факт роспуска имел негативную огласку среди потенциальной аудитории,

– подчеркнула она.

Совсун вспомнила, что в Генштабе ранее отмечали, что Интернациональный легион был не полностью доукомплектован. Соответственно, не мог отдельно выполнять необходимые задачи. Именно поэтому возникла необходимость распределить военнослужащих по другим бригадам, чтобы они приносили больше пользы.

"То есть мы имели такую аргументацию. Ситуация действительно нуждалась в лучшем объяснении. Особенно, если мы хотим привлекать иностранцев. Возможно, есть военная логика в том, чтобы прикреплять иностранцев к различным бригадам. Однако это надо было действительно нормально объяснить. Потому что аудитория это поняла так, будто бы Украина не очень заинтересована в том, чтобы привлекать иностранцев", – отметила народный депутат.

Она добавила, что сейчас Михаил Федоров, новый министр обороны, пытается подчеркивать, что Украина ждет бойцов из других стран. Вопрос, который остается, – что нужно сделать, чтобы иностранцы приезжали. Ведь в Украине нет единой государственной политики привлечения иностранцев.

Интересно! Представитель Международного легиона ГУР МО Владимир Каминский отметил, что юридически Украина не может создавать рекрутинговые центры за рубежом. Поэтому есть 2 варианта привлечения иностранных бойцов – социальные сети и сарафанное радио.

Расформирование Интернационального легиона: с чего все началось?