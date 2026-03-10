В марте 2025 года Международный легион ГУР Минобороны Украины отмечает 4 года со дня основания. В составе Легиона воюют добровольцы из более 50 стран, а боевые операции в борьбе с врагом охватывают Запорожье, Херсонщину, Донетчину и Луганщину. И это только те операции, о которых можно говорить, ведь есть и те операции Легиона, которые сейчас не могут быть публичными.

Представитель Международного легиона ГУР МО Владимир Каминский в интервью 24 Каналу рассказал о боевом пути подразделения, кто служит в рядах Легиона и как готовят иностранцев на фронт. Больше деталей – читайте далее в материале.

В каких операциях участвовал Международный легион?

Накануне была четвертая годовщина создания Международного легиона ГУР . Поделитесь, пожалуйста, операциями, о которых можем говорить – какие горячие точки прошли бойцы?

Мы регулярно обновляем перечень кампаний и операций, в которых участвуем и которые можем подтверждать в социальных сетях. Это практически все направления этой войны в Украине. Так же еще не пришло время опровергнуть или подтверждать операции за рубежом, поэтому пока так.

В общем мы участвовали в Киевской кампании, боях за Бахмут, Лисичанск, Северодонецк, также в Запорожском контрнаступлении, освобождении Херсонщины.

Недавно мы опубликовали небольшой документальный фильм о боевом пути подразделения. Его можно посмотреть в наших социальных сетях. Поэтому, пожалуйста, кому будет интересно, там очень тщательно все это прописано и изложено.

Из каких стран приезжают добровольцы?

Могли бы вы рассказать, из каких стран приезжают добровольцы?

Стран очень много – более 50. Это США, Великобритания, страны Европы, практически все, Скандинавия, Австралия и Новая Зеландия. Также это страны Латинской Америки, Грузия, Молдова и Беларусь.

Очень большое сообщество легионеров присутствует в Украине и воюет в рядах нашего подразделения. В общем, иностранцы есть в большом количестве подразделений и бригад, почти везде. Личный состав Международного легиона ГУР состоит на 70% из иностранцев. Их очень много, они приносят пользу Силам обороны и безопасности Украины.

Сейчас иностранцев среди добровольцев, по вашим ощущениям, больше или меньше, если сравнивать с прошлыми годами?

Это постоянный поток желающих. Кто-то уже заканчивает свою службу, кто-то, к сожалению, не возвращается с поля боя. Однако такого, что их становится меньше – нет, такого точно нет. Мы постепенно растем. Это не тот темп роста, который, видимо, хотелось бы всем, но постепенно наше подразделение однозначно увеличивается. Оно уже гораздо больше, чем было 3 – 4 года назад.

Кстати, в составе бригады "Хартия" есть подразделение иностранных бойцов "Гуахиро". В состав подразделения входят добровольцы из разных стран, в частности, из Колумбии. Подразделение названо в честь погибшего побратима – колумбийца, которого потеряла бригада.

Все больше иностранцев получают гражданство Украины, сообщают в Легионе. А как много желающих сейчас получить украинское гражданство?

Да, они получают и продолжают получать. Конечно, это не такая простая процедура, как нам хотелось бы. Очень важно, чтобы у иностранцев была юридическая возможность пройти эту процедуру. Сейчас много парней, которые начинали воевать еще в 2022 году, наш основной состав, уже начали получать (гражданство, – 24 Канал). Они лично говорят, что для них это большая честь.

Министр обороны Михаил Федоров сообщал об идее активного привлечения иностранных граждан в ряды СОУ. На примере Легиона, какая сейчас интеграция иностранцев: легкая или тяжелая? Потому что понимаем, что для них это другой язык, другие реалии, другие методы ведения войны, о которых иногда за рубежом не очень знают.

Наше подразделение с самого начала было на основе архитектуры, которая базировалась на том, чтобы иностранцы занимали большинство личного состава. У нас есть небольшая фора – 4 года, за которые мы сделали, пожалуй, все возможные ошибки и увидели все возможные ситуации, которые могли возникнуть. Мы уже наработали методы их решения и знаем, как с этим быть, как с этим работать.

В нашем подразделении это уже фактически отработанная система. Мы, как офицеры ГУР, охотно расскажем другим подразделениям, как это работает, мы можем поспособствовать и помочь.

Как происходит рекрутинг иностранцев?

Как выглядит рекрутинг для иностранных добровольцев? Как они узнают о такой возможности, как они знакомятся с украинской армией?

Мир большой, но не такой большой, как нам кажется. Поэтому самые большие два канала рекрутинга, которые работают, – это социальные сети и сарафанное радио. Сарафанное радио – это легионеры, которые уже уехали (из Украины, – 24 Канал), или те, кто здесь, и зовут кого-то на помощь, тогда их побратимы выезжают. Обычно иностранцы едут уже к кому-то – туда, куда они понимают. Или же в то место, о котором им уже рассказали и объяснили.

К сожалению, юридической возможности открывать рекрутинговые центры в других странах нет. Поэтому мы работаем исключительно в социальной сети. Также очень важно, что те парни, которые служат у нас, подтверждают потенциальным рекрутам, что сюда стоит ехать.

Могут ли украинцы присоединиться к Легиону?

А как сейчас идет набор в Международный легион среди украинцев? Могут ли они сейчас присоединиться? Какие, возможно, есть вакансии? Кого прежде всего ищут?

Конечно, у нас украинцев тоже очень много. Почти весь руководящий состав воинской части и Международного легиона – это украинцы. Офицеры – это также исключительно украинцы, потому что иностранцы еще только приобретают возможности и способности, чтобы быть офицерами украинской армии. Среди сержантов тоже много украинцев. Также мы помним тех украинских солдат, сержантов и офицеров, которые уже не с нами, это наши побратимы.

Все боевые и небоевые специальности, в которых нуждается любое подразделение активных действий, подразделение специального назначения, мы выложили в нашей анкете на lobby X в наших социальных сетях и отдельной инстаграм-странице, которая посвящена рекрутингу.

Мы ведем перечень всех специальностей и прямую коммуникацию через социальные сети с военнослужащими отдела рекрутинга и со специалистами отдела рекрутинга. Можно просто написать напрямую, спросить и получить ответ.

Через сколько времени иностранец может оказаться на фронте?

Хочу еще поговорить об аспекте тренировок и военной подготовки. Как она происходит у рекрутов?

Рекруты приезжают, проходят первичную селекцию, потому что мы берем не всех. Затем они начинают курс базовой военной подготовки, который длится много недель. После этого они подписывают контракты и распределяются по подразделениям, отрядах, в которых они будут проходить службу, по группам и по ротам.

После этого они уже едут на слаживание со своим конкретным подразделением и тренируются с ним. С момента пересечения границы до начала участия в боевых действиях у иностранцев обычно идет от 4 до 6 месяцев. Сейчас срок базовой военной подготовки немного увеличился, поэтому это может длиться даже и больше: 4 – 6 месяцев – это базовая тренировка. Ведь в составе своих подразделений есть также различные курсы.

Также иностранцы систематически получают ВУС – военно-учетную специальность. Поэтому имеют всю необходимую подготовку.

Что иностранцы говорят об Украине?

Как бойцы из Международного легиона отзываются об Украине? Не только о побратимах, но и в целом – о культуре и людях?

Обычно они говорят, что украинцы к ним очень приветливы. Это когда говорится о гражданских лицах, которых иностранцы встречают на улицах. Это происходит особенно тогда, когда украинцы слышат, что иностранец начинает общаться на украинском языке.

У нас недавно было награждение и украинцев, и иностранцев. И когда иностранец выполняет военные украинские ритуалы и обращается к командиру, который вручает награду, на украинском, то это вызывает очень положительные и радушные эмоции. Поэтому в целом об украинцах они говорят, что мы очень приветливые и что у нас очень классная кухня.

Как украинским военным служится бок о бок с иностранными бойцами? Ведь мы говорим о разных языках, мышлении и традициях. Как это – знать, что в противостоянии с Россией есть поддержка от иностранцев?

Это очень большая честь. Могу на 100% сказать, что это очень интересно и познавательно. Очень многому можно научиться у этих ребят и девушек. Это очень большая честь, что есть люди со всего мира. Более того, когда ты проходишь службу с ветеранами элитных подразделений, о которых ты только фильмы видел, когда был маленький.