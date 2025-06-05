Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, что подразделение назвали "Гуахиро" в честь погибшего собрата. Это был первый колумбиец, которого потеряла бригада "Хартия".

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Какая мотивация иностранцев воевать за Украину

Бойцы постоянно углубляют свои знания, опыт работы с минометами, артиллерией, тактической медициной. Относительно последнего, то военные не понаслышке знают, почему медицина важна, ведь им уже приходилось попадать под обстрелы.

Например, боец с позывным "Черный Ястреб" участвовал в боевой операции на севере Харьковской области. Из-за сброса с дрона его ранили, пришлось оказывать помощь себе, а потом еще и собратьям. Но первое, о чем он вспомнил, – это выполненное задание. Подразделение сделало то, что планировало.

Именно мотивация, пожалуй, больше всего поражает в рассказах колумбийцев. Они особенно мотивированы, ведь как никто понимают украинцев.

Я боролся с коммунизмом дома, с организациями, которым помогала Россия и Путин. Теперь приехал в Украину, чтобы покончить с раком. Так я называю коммунизм. Украина сейчас страдает от него. Я зарабатываю деньги, но прежде всего помогаю жертвам агрессии,

– рассказал боец подразделения Блэк Хок.

Он уже участвовал в боевых действиях в Украине, в частности операции возле Липцев. Именно там получил ранения.

Колумбийцы являются очень хорошими проводниками, потому что воевали в джунглях, где нужно ориентироваться по деревьям, кустами. В Украине растительность другая, поэтому им легче запоминать путь. Однако у них совсем нет опыта воевать с дронами и артиллерией.

"Они хотят служить. Для них быть военным в Украине – это самый большой военный успех. Они готовы воевать, очень хорошо справляются на поле боя, запоминают пути", – отметил переводчик 13 БрОП НГУ “Хартия” Алекс.

Обратите внимание! Бойцы просят поддержать сбор на нужды их подразделения. В частности средства нужны для обеспечения связи с позициями.

"В Колумбии я один год был профессиональным военным и еще год готовился к приезду в Украину. Я приехал сюда психологически подготовленным. В TikTok я видел очень много бомбардировок, много погибших. Я не имею плана, до какого времени буду здесь, но знаю, что сделаю все, что могу, чтобы помочь", – добавил боец подразделения иностранных добровольцев "Гуахиро" бригады "Хартия" Муэрде.

Военные очень мотивированы, хотят воевать, защищать нас. Каждый работает на своем участке и активно вовлечен в боевые задачи.