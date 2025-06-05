Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, що підрозділ назвали "Гуахіро" на честь загиблого побратима. Це був перший колумбієць, якого втратила бригада "Хартія".

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Яка мотивація іноземців воювати за Україну

Бійці постійно поглиблюють свої знання, досвід роботи з мінометами, артилерією, тактичною медициною. Щодо останнього, то військові не з чуток знають, чому медицина важлива, адже їм уже доводилося потрапляти під обстріли.

Наприклад, боєць з позивним "Чорний Яструб" брав участь у бойовій операції на півночі Харківської області. Через скид з дрона його поранили, довелося надавати допомогу собі, а потім ще й побратимам. Але перше, про що він згадав, – це виконане завдання. Підрозділ зробив те, що планував.

Саме мотивація, мабуть, найбільше вражає у розповідях колумбійців. Вони особливо мотивовані, адже як ніхто розуміють українців.

Я боровся з комунізмом вдома, з організаціями, яким допомагала Росія та Путін. Тепер приїхав до України, щоб покінчити з раком. Так я називаю комунізм. Україна зараз страждає від нього. Я заробляю гроші, але перш за все допомагаю жертвам агресії,

– розповів боєць підрозділу Блек Хок.

Він уже брав участь у бойових діях в Україні, зокрема операції біля Липців. Саме там зазнав поранення.

Колумбійці є дуже гарними провідниками, тому що воювали в джунглях, де потрібно орієнтуватися за деревами, кущами. В Україні рослинність інша, тому їм легше запам'ятовувати шлях. Однак у них зовсім немає досвіду воювати з дронами та артилерією.

"Вони хочуть служити. Для них бути військовим в Україні – це найбільший військовий успіх. Вони готові воювати, дуже гарно справляються на полі бою, запам'ятовують шляхи", – наголосив перекладач 13 БрОП НГУ “Хартія” Алекс.

Зверніть увагу! Бійці просять підтримати збір на потреби їхнього підрозділу. Зокрема кошти потрібні для забезпечення звʼязку з позиціями.

"У Колумбії я один рік був професійним військовим і ще рік готувався до приїзду в Україну. Я приїхав сюди психологічно підготовленим. У TikTok я бачив дуже багато бомбардувань, багато загиблих. Я не маю плану, до якого часу буду тут, але знаю, що зроблю все, що можу, щоб допомогти", – додав боєць підрозділу іноземних добровольців "Гуахіро" бригади "Хартія" Муерде.

Військові дуже мотивовані, хочуть воювати, захищати нас. Кожен працює на своїй ділянці та активно залучений до бойових завдань.